Le borse uncinetto 2021 sono l’accessorio da avere quest’estate. Con i loro intrecci materici e i pattern che strizzano l’occhio al passato sono il pezzo funny da aggiungere ai tuoi outfit più belli della stagione. Da realizzare da sole o da acquistare, la moda crochet spopola in questa estate 2021 post pandemia.

Dai vestiti ai costumi da bagno, passando per gli accessori come borse e cappelli: il crochet è una delle tendenze dell’estate 2021. L’uncinetto ritorna tra i trend moda della stagione estiva con i sui intrecci dal mood vacanziero e spensierato.

Le chiavi vincenti dei capi all’uncinetto sono la versatilità e l’eleganza naturale delle trame di tessuto che creano un effetto vedo-non vedo e che giocano con sfumature di colore: tonalità pastello per un mood romantico, multicolor per uno stile hippie ispirato agli anni ’70.

Dalle passerelle ad Instagram in realtà la mania per l’uncinetto ha avuto modo di approfondirsi durante la pandemia, quando sono nati dei veri e propri tutorial che hanno permesso di (ri)scoprire l’antica arte dell’uncinetto, con kit appositi per realizzare un capo o un accessorio must have del cuore da indossare e poter dire fatto da me.



Un’estate 2021 in crochet: impazza il trend Borse uncinetto

Anche gli accessori si vestono di trame e intrecci di tessuto ricamati all’uncinetto per comporre total look crochet o come dettaglio di stile da aggiungere a un outfit semplice e minimalista. Tra gli accessori crochet da scegliere per l’estate, spiccano le borsewww.ragusanews.com/moda-e-gossip-le-borse-a-rete-o-all-uncinetto-sono-il-grande-ritorno-per-l-estate-2021-127477/ oversize con frange, ideali per essere indossate in spiaggia, o di dimensioni mini, come le classiche pochette, da portare a mano per un’uscita serale o in occasione di una cerimonia diurna. Tra i modelli più in voga del momento: la borsa crochet firmata Bottega Veneta, nei toni brillanti del giallo o del verde, capiente al punto giusto e multifunzionale.

La tendenza crochet che ha dominato le collezioni pret-a-porter è approdata nei negozi ed è ispirata alla sostenibilità e al DIY: scopriamo tutte le tendenze crochet per le borse.

Tra it-bag deluxe e modelli low cost, c’è spazio per qualsiasi portafoglio e per stili molto diversi tra loro. Da accostare all’abito elegante, così come a quello boho chic. E sono perfino fonte d’ispirazione per chi destreggia l’arte DIY di sferruzzare con fili di cotone colorati e vuole realizzare i pezzi forti del proprio armadio in versione hand made. Nella nostra gallery, i modelli delle borse crochet da non perdere per questa esate 2021.