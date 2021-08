Un'estate ad Alghero per Mattarella, in quarta fila in chiesa. FOTO

Alghero - Messa di ferragosto in chiesa per l'Assunzione in cielo di Maria. Funzione religiosa ferragostana per il Capo dello Stato a Fertilia, dopo la visita al Municipio di Alghero. Il presidente della Repubblica ha scelto la parrocchia di San Marco, nella borgata Giuliana di Fertilia per assistere alla messa domenicale. Accompagnato da una discreta scorta, il capo dello Stato è arrivato pochi minuti prima dell'inizio della celebrazione eucaristica, alle 10.30, mentre molti curiosi lo attendevano invece nella più importante cattedrale di Santa Maria. Mattarella ha preferito invece seguire la messa di Ferragosto prendendo posto tra i banchi insieme agli altri fedeli, in quarta fila, nella chiesetta di periferia. Con lui la figlia Laura (Palermo, 1968) e le nipoti.

All'uscita ha trovato tanta gente, residenti e turisti, ad accoglierlo e salutarlo con lunghi e calorosi applausi. Un vero e proprio bagno di folla, a cui il Presidente ha risposto con gentilezza e affetto. Mattarella da una settimana trascorre le sue vacanze nella Riviera del Corallo.