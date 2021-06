Costumi 2021: la moda mare per l'estate

Nel decluttering di fine stagione avete fatto pulizie anche tra i costumi? Alcuni stanno troppo stretti o troppo larghi, altri non vi fanno più sentire a vostro agio, altri ancora semplicemente non vi piacciono più. Se desiderate fare un piccolo investimento estivo per un costume bello e di qualità, noi abbiamo preparato molte proposte per voi, costume intero o bikini che sia. Per quanto riguarda i vecchi costumi dismessi... Non buttateli: scambiateli tra amiche, vendeteli sui siti di second hand come Vinted e Vestiaire Collective oppure donateli.

I costumi dal gusto rétro di Mimì à la mer





Mimi nero + modica, Mimì à la mer



Marchio milanese fondato dalla designer Michela Occhetto, Mimì à la mer propone costumi dal gusto rétro, come il modello Mimì nero + modica: un costume spezzato che la parte inferiore a vita alta fa sembrare intero. La parte sopra può essere portata come una fascia o a triangolo. Un costume versatile, molto raffinato e pure reversibile.





Teodora hot pop + Versailles, Mimì à la mer



Ancora una volta un effetto ottico: costume intero o due pezzi? Il taglio cut-out a oblò e l'irresistibile fiocco all'altezza del seno fanno sembrano il costume di Mimì à la mer un due pezzi. In realtà, il modello Teodora spezzato nei due colori fucsia e mattone è un costume intero a prova di pin-up.

I costumi interi di La Reveche





Jamal White, La Reveche



Applicazioni di fiori che decorano gli orli di costumi interi con scollo sulla schiena o due pezzi raffinatissimi. Sono i costumi must-have di La Reveche, brand di Cagliari fondato dalla giovane creativa Sara Melis. Oltre ai modelli "icons", molto essenziale il modello Jamal: come un top smanicato, il tessuto bianco avvolge il collo annodandosi in un lungo fiocco che ricade sulla schiena nuda. Da indossare a bordo piscina oppure come parte intergrante del vostro look da aperitivo in una località di mare.

Le paillettes e il lurex





Paillettes Microkini, Oséree



Si chiama microkini: un mini bikini ricoperto di paillettes con sottilissimi lacci dorati che si confonderanno con la vostra pelle. E' di Oséree il costume due pezzi, glamour come l'ode ad osare di cui il nome del brand si fa portavoce. Marchio francese nato nel 2015 dalle menti di Isabella e Jannine, Oséree propone costumi senza tempo, sensuali e sofisticati.





Bikini "Lumiere" in lurex, Oséree



Il modello evergreen resta il "Lumiere" realizzato in lurex e disponibile per donna e bambina nella versione due pezzi in diverse varianti colore. Noi adoriamo il blu di questo modello, che rinfresca lo sguardo come la superficie del mare che luccica sotto i raggi del sole.



Camilla, Bikini Lovers



Se siete amanti del lurex e preferite un modello più sgambato, vi proponiamo "Camilla", il modello due pezzi di Bikini Lovers: la mutandina è regolabile a piacere, per un segno dell'abbronzatura più o meno evidente anche sul lato B.



Alpha bottom, Foresta Festa



Se la brasiliana è il vostro unico credo, date un'occhiata ai pezzi di Foresta Festa: le mutandine Alpha le potete acquistare separati rispetto al top e sono disponibili in moltissimi colori. Bellissimo questo blu "abisso". Il costume è realizzato in poliammide riciclato al 78%, 100% Made in Italy.

I bikini stampati





Carlo triangle top e string bikini, SIR.



Le stampe sono sempre un'alternativa vivace ai colori a tinta unita. SIR. ne propone diversi, declinati su bikini e kaftani da spiaggia. Vivienne è il nome della stampa che vi proponiamo noi: grandi fiori bianchi che si intrecciano ad altri motivi floreali nelle sfumature della terra. Il modello bikini è classicissimo: top a triangolo senza imbottitura e slip regolabile.





Bikini vita alta in materiale riciclato, Johanna Ortiz



Una stampa con palme, animali selvaggi, sole e stelle su un bikini a vita alta con coulisse laterale e top con chiusura con gancio. Il costume di Johanna Ortiz evoca spiagge caraibiche, dove allontanarsi per un tempo indefinito. In poche parole OOF: out of office.

I giochi di colore





Wait and See Blue - Ossidiana, Isole & Vulcani



Isole & Vulcani si diverte a mescolare i colori con pennellate dei colori del mare. Come per il bikini Ossidiana Wait and See, un modello double face realizzato in fibra di cotone con taglio a vivo, dove le sfumature del mare abbracciano la doratura della sabbia.





Costume un pezzo Ventiquattro Gradient Blu, Lido



Bellissimo anche il costume intero di Lido: il modello è super classico con spalline sottili e schiena nuda, con due semplici laccetti da intrecciare per un sostegno maggiore. L'effetto degradé è delicato e speciale, ma sono molto belle anche le versioni in tinta unita. Come questo rosso Baywatch.