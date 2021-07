Un'estate al mare con il cappello di paglia

"Un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente..." e un grande cappello di paglia sulla testa per proteggere anche la pelle del viso dai raggi del sole. Voi che tipo di cappello amate indossare quando andate al mare? Noi vi abbiamo preparato una selezione di cappelli di paglia con cui oscurare i potenziali cappelli che potreste incontrare nelle spiagge soleggiate.

Da diva





Cappello Sophia, IBELIV





Partiamo con un modello da vera diva: proposto da IBELIV e disponibile su Farfetch, il cappello "Sophia" di rafia mantiene il colore grezzo del materiale d'origine. L'orlo curvo, la falda flessibile e i bordi rifiniti lo rendono essenzialmente irresistibile.





Cappello estivo, Ruslan Baginskiy



Un'altra proposta degna della famosa scena in cui Samantha Jones di Sex and the City sbircia il vicino di casa, nascondendosi dietro al grande cappello di paglia. Questo modello di Ruslan Baginskiy realizzato in rafia dal design intrecciato vi farà tenere sotto controllo tutto ciò che avviene sulla spiaggia. Senza dare nell'occhio.

Irregolari





Cappello a tesa larga, Van Palma



Bellissimo il modello a tesa larga di Van Palma: il design è un intreccio di rafia naturale e paglia tendente al nero, ma il dettaglio che lo rende speciale è il taglio a vivo dell'orlo che risulta così sfrangiato.





Cappello di paglia marrone, Ruslan Baginskiy



Un pezzo unico che trovate su Vestiaire Collective: questo cappello di Ruslan Baginskiy ha un design simile al modello di Van Palma con le frange molto più irregolari e un nastro di tessuto marrone lungo la tesa del cappello.

Bicolore









Cappello Capelan con bordo a contrasto, ELIURPI



Tesa larga con bordo nero che contrasto con il colore naturale della rafia. Bellissimo il modello Capelan di Eliurpi, disponibile su Farfetch che segnala il prodotto come "Positively Conscious", quindi con un basso impazzo ambientale.

Crochet





Cappello modello crochet, Borsalino x Valentino



Borsalino e Valentino si incontrano per una collaborazione al 100% estiva: il modello di questo cappello in rafia presenta un design intrecciato manualmente con effetto crochet. Anche questo cappello presenta un nastro esterno, ricamato a mano con un motivo geometrico e logo Valentino.