Borse da mare: le più belle dell'estate 2021

L'estate è appena iniziata, ma la mente già cede al pensiero delle ferie programmate o ancora da programmare. Siamo inevitabilmente stanchi e provati da un inverno e una primavera difficili: il desiderio di evasione è evidente anche nelle collezioni appena presentate alla Milano Fashion Week maschile. La domanda fissa resta una: quanti chilometri dista il mare?



Il mare che sceglierete come destinazione sarà lo stesso dell'anno scorso o sperimenterete nuove mete? Comunque sia, il nostro consiglio è di preparare valigie capienti dove riporre tutta la stanchezza dei mesi passati, così da godervi la leggerezza di una vacanza tanto agognata. Cosa non potrà mancare nel vostro bagaglio a mano? Una borsa da mare per contenere libri, crema solare, occhiali da sole, frutta e acqua: il kit di sopravvivenza per qualsiasi uscita in spiaggia o in barca che si rispetti.

A destra Brigitte Bardot a Saint Tropez, anni '60; a sinitra Jane Birkin con la figlia Charlotte, anni '70.



Le borse mare di moda questa estate sono declinazioni delle due borse più famose di sempre, impresse nell'immaginario collettivo grazie a due meravigliose donne che hanno fatto di un oggetto modesto come il cesto di vimini icona di stile per eccellenza. Sono Brigitte Bardot e Jane Birkin, la prima assidua frequentatrice di Saint Tropez e della spiaggia Pampelonne in particolare, la seconda amante inseparabile del suo secchiello di vimini che porta con sé anche nelle vie di Parigi e Londra.



Consapevoli che l'eleganza di queste due splendide attrici resterà sempre conservata nel cassettino dei ricordi di stile, andiamo a vedere insieme che cosa propongono i brand di moda per la vostra uscita estiva in barca sulla costa amalfitana o sulle spiaggie di Biarritz.

Il canvas e il sangallo di Valentino





Shopping grande Atelier Bag, Valentino Garavani



Una grande borsa di tela con ricami sangallo distesi su tutta la canvas che riporta in rosso la stampa "Atelier Bag Valentino Garavani 08". Le maniglie ancora una volta rosse sono di pelle, la tracolla di cotone è regolabile, ma non può essere rimossa. Un bellissimo oggetto da portare a mano o a tracolla che si confonderà con il colore della sabbia finissima.





Shopper Atelier Large in Canvas, Esclusiva My Theresa by Valentino Garavani



In esclusiva My Theresa la shopper Atelier di canvas blu con stampa arazzo del 1966, riproposta dall'archivio di Valentino Garavani. Presenta anche una pochette interna con zip.

Sempre tra i prodotti realizzati eccezionalmente per il noto e-commerce, esiste la versione di rafia: il modello si chiama Supervee ed è un omaggio diretto alle atmosfere balneari degli anni '60.

Le borse mare in foglie di palma





Paula's Ibiza, Shopper Anagram Small, Loewe



Una piccola borsa realizzata in foglie di palma intrecciate da portare a spalla grazie ai grandi manici di pelle color cuoio. La borsa è decorata con il logo Anagram di Loewe, applicato solo sulla parte frontale dell'accessorio. Questa borsa fa parte della collezione "Paula's Ibiza": realizzata in Colombia da artigiane della ONG Corporaciòn Oficio y Arte, Loewe così contribuisce a rendere queste esperte professioniste economicamente indipendenti.





Shopper Loubishore in foglie di palma, Esclusiva My Theresa by Christian Louboutin



Anche Louboutin, in collaborazione esclusiva con My Theresa, propone un modello di borse mare molto simile a quello sfoggiato da Brigitte Bardot: il design a cesta è creato con un intreccio di foglie di palma e completato da inserti e manici di pelle blu con interno rosso, come la suola delle famose scarpe.

La rafia di Miu Miu e Saint Laurent





Borsa Palmito in rafia, 850 euro



Anche Miu Miu resta fedele ai modelli originali acquistabili al mercato di Piazza di Lices a Saint Tropez con la borsa Palmito in rafia beige dai manici arrotondarti con intreccio di pelle frangiata color cognac.





Borsa Panier Medium in rafia, Saint Laurent



Raffinatissimo questo modello classico di Saint Laurent realizzato in rafia color cioccolato e rifinito da manici, targhetta con logo e tasca interna di pelle marrone. E' disponibile anche nella tonalità più chiara, dove il contrasto con la pelle scura è ancora più evidente.

La paglia di Dolce & Gabbana





Coffra Kendra di paglia ricamata, Dolce & Gabbana



Coloratissima, questa borsa mare di paglia firmata Dolce & Gabbana evoca un'estate da trascorrere sul bagnasciuga delle più belle spiagge siciliane. Realizzata a mano da artigiani italiani, la borsa Kendra presenta un design in paglia intrecciata, di cui si è mantenuto il colore originale, aggiungendo dettagli preziosi e multicolore. I manici rossi sono in pelle di vitello.





Shopper Kendra Medium, Dolce & Gabbana



Esiste anche una versione più sobria, realizzata in sola rafia e dettagli in pelle: è la shopper Kendra Medium, dai cui manici si estende un taschino che ricorda la forma della riconoscibile borsa Sicily, uno dei best seller di Dolce & Gabbana.

Le bustine





Bustina Rive Gauche in rafia, Saint Laurent



Una soluzione ottimale per quando ci si sposta dalla postazione ombrellone, ma non si vuole portare con sé l'intera borsa? Le bustine in rafia o paglia: comodissime. Saint Laurent per questa estate 2021 propone un nuovo modello realizzato in rafia naturale con il logo nero ricamato sulla parte davanti. La forma è rettangolare e il design sottilissimo: si può portare al polso grazie al cinturino di pelle, oppure rimuoverlo e portarla a mano.





Bustina The Suitcase Stripe in rafia, Loro Piana



Da portare al fianco, trattenuta dalla vostra mano che si infila nella fascia di tessuto a righe, la bustina The Suitcase Stripe di Loro Piana in rafia è un oggetto raffinato e utilissimo per le vostre gite al mare.





Bustina Rockstud Small in rafia, Valentino Garavani



Sempre di rafia, con rifiniture di pelle granulata marrone, questa bustina di Valentino è incorniciata dalle classiche borchie dorate che fanno di lei una Rockstud, ma in versione petit.