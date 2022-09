Un gelato dopo cena con Morandi, Ficarra, Picone e 3 super chef FOTO

Palermo - Puntata settembrina a Mondello per Gianni Morandi: una toccata e fuga di un paio di giorni con l'inseparabile moglie Anna, che il cantante conobbe 25 anni fa proprio in Sicilia, alle Eolie. Il cantante è convinto che questo sia il periodo migliore dell'estate per trascorrere una vacanza sull'Isola: "Un clima stupendo, purtroppo è un momento brevissimo" ha scritto sui social Morandi, che è già ripartito. C'è stato il tempo però, due sere fa, di una cena al ristorante stellato I pupi di Bagheria.

Ospiti dello chef Tony Lo Coco anche Ficarra e Picone e due colleghi gourmet, Antonino Cannavacciuolo e Filippo La Mantia. "Una semplice riunione privata tra amici" e a porte chiuse, spiega Lo Coco. Dopo cena Morandi si è concesso un gelato a Mondello passeggiando sul lungomare di Mondello, indosso un maglioncino blu con le maniche sollevate al gomito, perché di sera sul litorale inizia a far freschetto. Tanti curiosi l'hanno fermato per un selfie, a cui non s'è sottratto. Nella gallery, la foto ricordo di gruppo della serata e alcune immagini del breve soggiorno del cantante.