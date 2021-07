Un importante manager arabo a un matrimonio celebrato a Scicli. VIDEO

Scicli - Non è passata inosservata, sabato scorso, la presenza di Abdulraouf Alhousani in via Francesco Mormina Penna.

La felice occasione il matrimonio di Maria Concetta Mirabella e Adriano Pulino nella chiesa di San Giovanni Evangelista. Il manager degli Emirati Arabi era ospite dello sposo e ha partecipato alle nozze vestendo gli abiti civili del suo paese.

Abdulraouf Alhousani a Dubai è a capo della Arsekal, un grande gruppo imprenditoriale, fondato dal padre, i cui interessi svariano dal trasporto ferroviario (hanno una compagnia privata di treni veloci), alle costruzioni, sino al ciclo del riuso dei materiali di scarto, alla produzione di pneumatici, e a quella della Pepsi.

La fondazione della famiglia Alhousani sostiene i giovani emergenti in Medio Oriente che hanno necessità di studiare e perfezionare il loro percorso di introduzione nel mondo del lavoro.

Il manager ha scoperto così Scicli, mostrandosi fra i primi a posare insieme agli sposi all’uscita della chiesa.