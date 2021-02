Un Posto al Sole: il ragusano Vladimir Randazzo è il nuovo Nunzio Cammarota

Vladimir Randazzo è il nuovo volto di Nunzio Cammarota. A sorpresa, il ritorno di Nunzio nelle trame di Un Posto al Sole, è coinciso con l'arrivo di un nuovo attore ragusano, ad interpretarlo: Vladimir Randazzo.

Il giovane attore ragusano, classe 1994 è una nuova entry nel cast di Un posto al Sole, la soap made in Italy ambientata a Napoli che ogni giorno incolla milioni di telespettatori alla tv. Dallo scorso 29 gennaio, infatti il giovane attore veste i panni del “cresciuto” Nunzio Cammarota (prima interpretato dall’attore Vincenzo Messina) il figlioccio di Franco Boschi che rientra a Napoli in sella ad una fiammante moto. Nunzio Cammarota, lo ricorderanno i fedelissimi della soap è il figlio di Katia Cammarota e di un pregiudicato, poi adottato da Franco Boschi che si era affezionato molto al ragazzo. In seguito ad un recasting, Nunzio è tornato nella soap napoletana interpretato dal nuovo attore, differente dal precedente che aveva dato il volto a Cammarota junior durante l’infanzia e alla prima adolescenza. Grande sorpresa per tutti gli appassionati della soap Napoletana che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3.

Chi è Wladimir Randazzo

Vladimir Randazzo è un attore siciliano, nato a Ragusa il 06 agosto 1994 si è formato all’Accademia Nazionale D’arte drammatica “Giusto Monaco” INDA di Siracusa. La sua grande passione è il teatro, dove ha mosso i primi passi. Prima di approdare sul piccolo schermo ed essere uno dei volti più apprezzati delle fiction, l’attore infatti si è fatto le ossa sui palchi dei teatri. Nasce come attore di teatro classico il suo primo grande amore.

Wladimir scelto da Gabriele Salvatorese per uno spot

Già nel 2018 Vladimir Randazzo il giovane attore ragusano, è stato il protagonista dello spot di Natale della Conad. Uno spot che raccontava la bellezza del Natale trascorso in famiglia e la ricerca, spesso inevitabile, di un futuro migliore anche lontano da casa. Un video che era stato diretto da Gabriele Salvatores

Vladimir parla italiano, inglese e rumeno. In TV lo abbiamo visto ne “Il Giovane Montalbano”, in “Squadra Antimafia 8. Si sa molto poco della vita privata di Vladimir. In passato è stato al centro del gossip per una sua presunta storia con Patrizia Pellegrino.