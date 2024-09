Una vittoriese a La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti

Vittoria - La vittoriese Giulia Spinello ha partecipato alla puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda due sere fa su Canale 5 e visibile da adesso su Mediaset Infinity. “Una bellissima sfidante – ha detto nel presentarla Gerry Scotti – che proviene da una città che ha un nome che impegna il nostro campione perché lei viene da Vittoria e si chiama Giulia”. Su di lei, poi, Gerry Scotti ha detto ancora: “Impiegata, fa arti marziali ed è una ballerina di danza orientale. Prima li devi menare e poi, se non ce l’hai fatta – ha detto ironicamente – li devi stordire con la danza del ventre”. Giulia, infatti, pratica Muay Thai. “Come ti è venuto in mente, come metti insieme le due cose?” ha quindi chiesto uno dei presentatori più amati d’Italia. “Dicevo che sono la mia parte maschile e la mia parte femminile che si incontrano”.

“Grazie a tutti per l’affetto dimostratomi” ha commentato Giulia in un post pubblicato oggi su Facebook. “Sono stata un pò sfigata – ha aggiunto – ma è stata davvero una bella opportunità”.