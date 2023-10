Una vittoriese nella trasmissione di Benedetta Rossi

Vittoria - Benedetta Rossi e la trasmissione televisiva "Ricette d’Italia – Il gusto della sfida", in onda sul canale 31 del digitale terrestre, Real Time, hanno ospitato ieri sera Adriana Salerno da Vittoria. Adriana ha la passione della cucina sin da quando ero piccola, e le piace recuperare le ricette della nonna e della mamma.

La trasmissione

Quattro i cuochi non professionisti si mettono alla prova in ciascuna puntata del programma Ricette d'Italia – Il gusto della sfida, affrontando il giudizio della giuria. I concorrenti propongono ricette legate alla tradizione della loro famiglia per conquistare la vittoria. In palio, la possibilità di vedere le loro ricette pubblicate nel nuovo ricettario di Benedetta Rossi.