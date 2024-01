Unghie al cioccolato, la nuova moda 2024

L'inverno è ufficialmente arrivato: è il momento di fare scorta di idee e colori in palette con la stagione. E chi meglio delle unghie cioccolato può incarnare l’atmosfera? La manicure più avvolgente del momento. Le tonalità che vanno dal cioccolato fondente al latte, al caramello e al bianco crema creano un'ampia varietà di opzioni per adattarsi al tuo stile. Scopri le diverse sfumature e varianti da far venire l’acquolina in bocca!

Se stai cercando un modo dolce di utilizzare lo smalto marrone, continua a leggere perché abbiamo raccolto alcune irresistibili idee di nail art cioccolato che sicuramente vorrai prendere come ispirazione. Preparati a scoprire le unghie cioccolato che ti accompagneranno per il resto dell’inverno!

Lo smalto cioccolato sta benissimo su tutte le forme di unghie, sia lunghe che corte. Si spazia dalle unghie cioccolato semplici a quelle decorate con nail art originali e fuori dagli schemi.

Il color cioccolato ha il pregio di essere molto versatile e di adattarsi facilmente a tutte le carnagioni. Certo, alcune nuance risultano più donanti di altre, ma in linea generale è davvero difficile non riuscire a individuare la tonalità “cioccolatosa” adatta a ognuna. Inoltre, le unghie cioccolato sono bellissime in ogni forma, sia lunghe che corte.

Le unghie color cioccolato fondente sono un autentico passepartout: i colori così scuri e intensi, d’altronde, si abbinano facilmente e non stancano mai, alla pari di grandi classici come il bordeaux, per esempio.

Lo smalto cioccolato fondente è duttile quasi quanto il nero o i nude e si presta a molteplici abbinamenti. Sono molto belle e raffinate, per esempio, le unghie cioccolato e rosa.

Il marrone, dopo il verde intenso, è tra i colori più di tendenza per gli abiti (e accessori). Il trend, presente anche nel beauty di quest'inverno, è destinato a restare per la prossima primavera, nelle tonalità nocciola e marron glacé, ma soprattutto cioccolato, scurissimo e intenso. Nel settore unghie, le chocolate nails sono già un trend da alcuni mesi, sfoggiate sulle mani e i piedi delle star, da Lily James a Hailey Bieber, ed il trend è diventato virale su TikTok.

Chi sceglie il marrone e perché? Questo colore ha una simbologia complessa: rappresenta l'emotività e l'equilibrio. Se amate questo colore, molto probabilmente vi sentite in sintonia con il vostro corpo.