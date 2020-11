Unghie e colori: le tendenze dell'autunno 2020

Ad ogni stagione il proprio colore. E chi è appassionato di manicure lo sa bene. Le pagine Instagram offrono sempre buoni spunti e quelle di O.P.I. ed Essie sono una grande fonte di ispirazione per chi tiene molto ad avere unghie sempre curate. Il gel semipermanente è di solito la scelta più pratica per essere in ordine e non perdere troppo tempo dietro a limette e solventi. Ma in tempi di Covid, quando anche la comodità dell'estetista può venir meno, bisogna ricercare soluzioni alternative. Ecco allora una serie di proposte di manicure fai da te, alcune per mani poco esperte, altre per vere nail artist.

Il foliage





Manicure foliage, Essie



In autunno i parchi si tingono di arancione e dorato e così anche le unghie che si ispirano alle sfumature delle foglie. Per questa stagione il trend più in voga è il cosiddetto "foliage". Ogni unghia una tonalità di smato diversa, non per forza in gradazione: beige, verde oliva, nude, terracotta, bordeaux, giallo ocra. Tutti i colori autunnali per eccellenza in un mix disordinato, ma molto "instagrammabile". Avvistata anche l'Estetista Cinica con un foliage di tutto rispetto.

Il french colorato





Manicure con french, Zoya



Restiamo sull'irregolarità, di grande tendenza questo autunno. Cinque unghie di cinque colori diversi è troppo eccessivo per voi? Perché non ridurre l'esperimento alla semplice french manicure? Questa stagione la classica versione di smalto bianco sull'estremità dell'unghia si tinge di fantasia. L'effetto resta stravagante e di buon gusto.

Monocromo





Manicure oro, Zoya



Se il multicolore non fa per voi, nulla vi vieta di optare per un monocolore. Restando sulle nuances dell'autunno, con uno smalto color prugna o nude otterrete un effetto molto elegante e pulito, con uno oro glitterato, come quello proposto di Zoya, farete sembrare le foglie del parco illuminate dal sole delle dilettanti.

La fantasia





Unghie di Fedez, realizzate dalla nail artist Isabella Franchi



Chi lo dice che lo smalto è appannaggio delle sole donne? Lo dimostra il rapper Fedez che approfitta dell'ora di manicure della moglie Chiara per farsene una anche lui. Non possiamo dire che la sua scelta ricada sulla sobrietà, ma a noi piace anche per questo: la nail artist Isabella Franchi, in arte Unghie della Madonna, non pone freno a fantasia e fantasie. Ed ecco che i faccioni dei personaggi di cartoni animati come Spongebob o La Città Incantata si esprimono liberamente tra le unghie di donne e uomini, senza alcuna inibizione. Ben fatta!