Unghie natalizie: ecco la nail art per Natale 2021

Si chiama nail art ed è ciò che differenzia una semplice mano di smalto da una vera e propria opera d'arte. Se anche voi amate avere le unghie sempre curate e in occasione delle feste natalizie, vorreste che pure le vostre mani fossero a tema, seguite i nostri consigli sulle tendenze di questo Natale 2021. Ecco 5 spunti di nail art natalizia pensata per voi, tra glitter, note di rosse e decorazioni irresistibili.

Con le palline decorative





Nail art di @heygreatnails



Ispirata alla nail art di Kyle Jenner, questa proposta di @heygreatnails è decisamente più natalizia grazie al rosso con cui è stata delineata la french manicure. Il particolare speciale: le applicazioni di perline, come quelle dell'albero di natale. La pagina di questa nail artist offre moltissimi altri spunti: c'è anche la versione senza le applicazioni di perline, con la french manicure del dito anulare che si trasforma nell'iconico berretto di Babbo Natale.

Con i fiocchi di neve





Nail art di @vwnails_



In fatto di nail art, per Natale il colore protagonsita è sicuramente il rosso, che viene declinato nei modi più fantasiosi. L'artista @vwnails_ ha riprodotto una nail art proprio brillante che si compone di tre elementi principali: smalto rosso con glitter per pollice e mignolo, una semplice french manicure con un incrocio di rosso e bianco per indice e medio ed infine per l'anulare una decorazione a fiocchi di neve sullo smalto rosso glitterato.

La manicure di ghiaccio





Nail art di @gelsbybry



Non solo glitter dorati, ma anche sulle tonalità dell'argento. Questa manicure realizzata da @gelsbybry è la nail art perfetta per un Natale trascorso sulla neve: da notare infatti il fiocco di neve bianco che decora il dito anulare, incorniciato dalle altre quattro unghie dipinte in modo sempre diverso: tinta unita glitter argento, con french bianca o argento, e con applicazione logata "CD".

Con il biscotto di marzapane





Nail art di @overglowedit



Per le feste @overglowedit fa una proposta per niente banale che si espirme attraverso simboli natalizi a cui siamo affezionati: come il motivo a scacchi color marrone e oro che ricorda i pacchetti regalo oppure i due piccoli biscotti di marzapane, conosciuti negli Stati Uniti come "ginger bread". Il resto della manicure si compone di french e tinta unita.



Art nails di @iramshelton



Per concludere la carrellata di unghie natalizie, questa proposta romantica di @iramshelton realizzato con smalti di Gucci Beauty e Max Factor. L'effetto finale è piuttosto sobrio, con piccoli dettagli che spiccano su una manicure trasparente: french dorate oppure rosse e un piccolo cuoricino circondato da una bordatura d'oro.