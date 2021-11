Uomini e Donne: Gemma Galgani è positiva al Covid. Tutti i media quest’oggi, parlano di lei e dell’assenza all’interno del programma di Uomini e Donne. Molti attendono con ansia di vedere su Canale 5 la puntata per capire se siano o meno stati messi in quarantena anche i suoi corteggiatori.

Nelle ultime ore, dopo la registrazione di ieri di Uomini e Donne, si è appreso che Gemma Galgani ha contratto il Covid. Come sta la dama torinese? Cosa ha dovuto fare la produzione per consentire lo svolgimento della puntata mettendo in quarantena lei e i suoi contatti diretti? Ecco tutte le ultime news in merito.

Gemma Galgani ha contratto il Coronavirus. La 71enne, protagonista del dating show di Maria De Filippi da oltre dieci anni, non era presente all'ultima registrazione di Uomini e Donne, realizzata sabato 13 novembre. Stando a quanto risulta dalle anticipazioni, la dama avrebbe comunque partecipato alla puntata in collegamento da casa. Gemma è in quarantena ma sta bene e non presenta sintomi gravi. La Galgani si è vaccinata contro il Covid-19 la scorsa estate.

Si vocifera che Gemma abbia così potuto assistere da casa ad una puntata davvero scoppiettante che sarebbe dovuta essere caratterizzata dall’assenza di Ida Platino, grande amica della Galgani.

Gemma Galgani Instagram: nessun annuncio per i fan

Controllando sull’account ufficiale di Gemma Galgani non compare per ora alcun annuncio in merito alla sua positività al Covid. Molto probabilmente la dama torinese sta attendendo che la puntata vada in onda, anche se la notizia ha già fatto il giro del web.