Uomini e Donne, morto Riccardo Ravalli: il 'cavaliere' Catanese

Lutto nel mondo della tv: è morto Riccardo Francesco Ravalli, cavaliere di 39 anni del trono over di Uomini e Donne. Originario di Catania ma viveva a Pistoia, a Pieve a Nievole,

Addio all'ex cavaliere di "Uomini e Donne" Riccardo Ravalli: è morto in un incidente stradale

Riccardo Ravalli, ex cavaliere di "Uomini e Donne" è morto in un incidente stradale. Fatale è stato un tamponamento tra un camion e il furgone di cui era alla guida a poca distanza dal casello di Reggiolo-Rolo. Lo schianto si è verificato verso le 12,30 sulla corsia nord dell’Autobrennero, a poca distanza dal casello di Reggiolo-Rolo. Inutili i soccorsi, secondo quanto riferisce "Il Resto del Carlino" non è stato possibile estrarre il corpo incastrato tra le lamiere. Originario di Catania ma trapiantato da anni in provincia di Pistoia, a Pieve a Nievole, Riccardo era un imprenditore nel settore alberghiero e aveva partecipato nel programma di Maria De Filippi alla fine del 2020.

Cercava l'amore e aveva corteggiato la dama Daniela.

La relazione tra i due non è mai decollata e, dopo un flebile tentativo di trovare l'anima gemella nel noto dating show di Canale 5, l'ex albergatore aveva abbandonato la trasmissione.

Luisa Anna Monti, ex dama del Trono Over, lo ricorda così sui social: "Eri una persona splendida. Ti sei interessato del mio stato di salute e parlavamo spesso dei nostri amici a quattro zampe. Senza parole, ciao Riccardo".