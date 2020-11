Va all'asta per 8 mila euro la scarpa della regina Maria Antonietta

Parigi - Una scarpa lussuosissima, taglia 36. Una sola, dell'altra, del paio, non si hanno notizie. La scarpina di Maria Antonietta, regina di Francia sarà messa all’asta domani, domenica, a Versailles, assieme ad altri ricordi e reliquie dei monarchi di Francia.

A organizzare è la casa d’asta Osenat, il bando si intitola «La royauté à Versailles», e comprende diverse reliquie della monarchia francese. La famosa scarpa di Maria Antonietta è stata stimata fra gli 8mila e i 10 mila euro, ma è possibile che il prezzo lieviti. Sul tallone c’è un’iscrizione: «Scarpa di Maria Antonietta donata a Monsieur de Voisey». Finì, non si sa bene come, tra le mani della moglie di Charles Gilbert de Lachapelle (1755-94), che fu commissario generale della Reggia. Lei era Marie Emile Leschevin, a sua volta amica di Madame Campan, che fu «femme de chambre», cameriera di Maria Antonietta a Versailles. I discendenti di Marie Emilie ne erano rimasti finora i proprietari. La scarpa è di seta davanti e per il resto in capretto, ornata di 4 nastri ripiegati su se stessi.

Nella stessa asta sarà aggiudicata pure una vasca da bagno in marmo appartenuta alla regina (che adorava fare bagni di latte). E un baule da viaggio provieniente dal suo guardaroba. Ma saranno disponibili molti altri oggetti reali, come una lettera autografa di Caterina de’ Medici, del 1582.

Nel 2018 a Ginevra Sotheby’s aveva messo all’asta un insieme di gioielli di Maria Antonietta, acquisiti alla fine per 43,1 milioni di franchi svizzeri (comprendevano un pendente di diamanti con una pietra naturale di dimensioni fuori norma). Ma ormai sono anche oggetti molto più semplici che trovano un mercato, sebbene, ovviamente, a prezzi inferiori, ma spesso sorprendenti.

«Maria Antonietta è un personaggio mitico: esiste una vera passione per lei nel mondo intero – sottolinea Jean-Christophe Chataignier, vicedirettore di Osenat (la casa d’aste è stata fondata da Jean-Pierre Osenat, che già una quindicina d’anni fiutò per primo il business dei ricordi dei re di Francia) -. Questa scarpa è rara e anche molto fragile. Ha già sofferto un po’ con il passare del tempo. Il futuro proprietario ne dovrà prendere cura». Chataignier ricorda che, «alla caduta della monarchia, questi ricordi reali vennero conservati in modo quasi religioso da certe persone, ma non andavano mostrati, e meno che mai messi in vendita. Solo dopo tanti anni sono riapparsi. E, in ogni caso, durante la Rivoluzione tanto venne bruciato, gli abiti ad esempio, camicie e fazzoletti, a differenza di Napoleone e della sua epoca. Perfino le ciocche di capelli dei re scomparvero, a parte qualche eccezione, come una di Luigi XVI che abbiamo messo all’asta. Si trovava all’interno di un medaglione di cristallo di rocca, a forma di cuore. Proveniva dal barone Hue, usciere della camera del re, ed era rimasto nella sua famiglia fino ai giorni nostri». Sempre Osenat, nel 2013, mise all’asta una ciocca dei capelli biondi di Maria Antonietta, stretti da un nastro di seta dal colore avorio. E accompagnati da una lettera scritta dalla regina qualche settimana dopo la fallita fuga di Varennes con il marito, Luigi XVI, nel giugno 1791.