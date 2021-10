Vacanza in Italia per Naomi Biden, nipote del Presidente Usa

Como - Si chiama Naomi Biden, ed è nipote del presidente degli Stati Uniti Joe. Naomi ha trascorso qualche giorno di vacanza in Italia, sul lago di Como, al Grand Hotel Tremezzo.

Figlia del secondogenito del presidente, Hunter, avvocato, la 27enne è apparsa in una foto su Instagram dove, in realtà, non specifica il luogo. Il paesaggio – e il colore degli ombrelloni sullo sfondo, oltre alla piscina nel lago – sono però davvero inconfondibili. Naomi Biden si è sempre dichiarata fervente sostenitrice di Joe Biden durante la campagna per la Casa Bianca. La giovane studentessa americana era in Italia per il matrimonio di due amici e ha portato con se il fidanzato, Peter Neal, anche lui studente in legge e democratico convinto, che ha collaborato alle campagne elettorali di Hillary Clinton e, ancora prima, di Barack Obama.