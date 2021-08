Vacanze a Noto per Darko Peric , l’attore della “Casa di Carta”

Darko Peric l’interprete di Helsinki della nota serie televisiva “La casa di carta”, la serie tv Spagnola più vista al mondo dopo avere apprezzato le località di mare Siciliane come Marzamemi e Portopalo ha anche fatto un visita per le strade di Noto.

Come vi avevamo già anticipato, l’attore serbo Darko Peric, ha scelto la Sicilia per trascorrere le sue vacanze estive ed ha scelto di soggiornare nel Siracusano con la sua famiglia e un gruppo di amici, manifestando apprezzamento per i luoghi che ha visitato.

Nei giorni scorsi, dopo essere stato avvistato in un noto stabilimento balneare, del Siracusano, dove numerosi fan che lo hanno riconosciuto lo hanno accolto con “Bella ciao”, come dimostra il video postato dai fan sui social, l’attore Serbo si si è concesso anche una visita per Noto per ammirare il Barocco cittadino e la mostra di Igor Mitoraj.

Ad accoglierlo a Palazzo Ducezio c’era il sindaco Corrado Bonfanti: i due hanno scambiato qualche opinione, e il noto Attore ha raccontato di essersi trovato bene. I due dopo la foto di rito si sono diretti verso la Cattedrale alla scoperta della storia della chiesa principale di Noto.

L’Attore serbo classe 1977, Perić vive in Spagna dal 2004 e da allora ha recitato in diversi prodotti locali, soprattutto per la televisione. La grande popolarità è arrivata con La casa di carta, di cui andrà in onda la quinta e ultima stagione in autunno.