Vacanze siracusane per l’Estetista Cinica, blogger star del web

Cristaina Fogazzi l’ “Estetista cinica” sceglie Siracusa per il ponte del 2 giugno

Cristina Fogazzi, al secolo Estetista cinica in vacanza a Siracusa. Tra i tanti turisti che hanno scelto Siracusa per le vacanze in occasione del lungo ponte del 2 giugno dopo Sabrina Ferilli e Fabio Fazio c’è anche Cristina Fogazzi. Questa volta si tratta di una Vip che spopola sul Web, una famosa blogger. Nei giorni scorsi, Cristina Fogazzi, in arte “Estetista cinica”, è stata avvista a Siracusa, a cena al Ristorante Don Camillo Siracusa

Cristaina Fogazzi è un nome noto a migliaia di donne, è una “beauty guru” dispensatrice di consigli, suggerimenti e prodotti di bellezza. Famosa anche per la sua rubrica in Detto Fatto, su Rai Due. Ma è soprattutto attraverso i social che è diventata un personaggio virale. Sui social, l’imprenditrice ha 950 mila follower e 60 milioni di fatturato

Cristina Fogazzi è l’influencer che ha dato vita al progetto Estetista Cinica. La blogger beauty è una delle più influenti sui social. Ormai sui social è diventata una star che, grazie alla sua ironia e schiettezza si è saputa fare largo tra la concorrente e diventare una delle blogger beauty più popolari in Italia, se non la più popolare.

Cristina Fogazzi è nata a Sarezzo, un comune in provincia di Brescia nel 1974, il suo successo è arrivato grazie ad una grande delusione professionale. Quando aveva 35 anni è stata licenziata dal centro estetico dove prestava servizio come venditrice. Così decide di aprirne uno suo a Milano con il nome di Bellavera.

Cristina Fogazzi, al secolo Estetista cinica, 47 anni, per diventare la proprietaria di uno dei beauty-brand più venduti in Italia ci ha messo sette anni. Dal centro estetico è passata al blog, fino a diventare un’imprenditrice digitale con oltre 900mila follower su Instagram e un marchio, Veralab, che nel 2021 ha fatturato oltre 62 milioni di euro. Un successo che Fogazzi si è conquistata soprattutto con la promessa di dire sempre alle sue seguaci la verità (da qui l’appellativo “cinica”): non esistono creme miracolose contro la cellulite o sieri dell’eterna giovinezza.

Oltre al blog, la Fogazzi è anche un’imprenditrice, visto che ha fondato il brand VeraLab ed è oramai una amnate della Sicila, non è la prima volta che sceglie la Sicilia per trascorrere le sue vacanze