Valentina Ferragni: ecco le scarpe must-have della primavera 2021

Volete essere le più trendy della primavera 2021? Potete prendere ispirazione dalle scarpe indossate da Valentina Ferragni. Tra lockdown e tanti capi loungewear e casual chic, l'ultimo look di Valentina Ferragni ci suggerisce l'outfit perfetto per trascorrere una splendida domenica a casa tra pulizie primaverili. Non pensate però alle solite sneakers bianche ma uno styling super cool per passare al livello successivo delle tendenze scarpe Primavera Estate 2021

La sorella della piùcelebre fascion blogger Chiara che ha da poco conosciuto la sua seconda nipotina Vittoria, secondogenita di Chiara e Fedez ha lanciato le scarpe must-have di stagione, abbinandole in modo impeccabile. Di quale modello si tratta? Stiamo parlando dei sabot in pieno stile anni ’90 che ha di recente postato sul suo profilo instagram.

Sicuramente vi ricordate i sabot, le scarpe aperte sul tallone e chiuse sulla punta? Tutti coloro che sono stati ragazzini negli anni '90 di sicuro all'epoca ne avranno avuto almeno un paio nel proprio armadio e saranno lieti di sapere che sono tornati di moda, naturalmente in una versione rivisitata e glamour. Se fino a qualche tempo fa si trattava di un modello di scarpe che faceva "storcere il naso" alle fashion addicted più incallite, ora è diventato un vero e proprio must-have della primavera 2021. A dimostrarlo è Valentina Ferragni, che ha completato un look perfetto per la bella stagione proprio con un paio di sabot con i kitten heel. Ecco i consigli per abbinare queste calzature comode, versatili e soprattutto super trendy per la stagione primavera esate 2021.

Valentina Ferragni, in primavera punta sul color nude per le scarpe di tendenza

Valentina Ferragni sta seguendo le orme della sorella Chiara e, complice la comune passione per la moda, anche lei si sta ritagliando il suo posto nel mondo delle fashion influencer. Sul suo profili Instagram vanta oltre 3,8 milioni di follower. Ad attirare l'attenzione dei suoi followers, in questi giorni oltre al suo stato di salute, è stato soprattutto uno dei look sfoggiati di recente che è all'insegna del color nude e fonde capi classici con must-have di stagione. La piccola di casa Ferragni si è lasciata immortalare con indosso un pullover a girocollo bianco panna, abbinato a un paio di pantaloni baggy con il fiocco intorno alla vita e i tasconi laterali (modello firmato Red Valentino). Per completare il tutto ha scelto un paio di sabot beige di Manolo Blahnik, ( prezz 625,00 euro) hanno il tacco kitten, sono a punta e sono decorati con una maxi fibbia sul collo del piede. Il motivo per cui sono diventati super richiesti? Riescono a combinare trend di stagione ed eleganza timeless.



Come abbinare i sabot nella primavera 2021

Valentina Ferragni ha optato per un look di nuance nude, i suoi sabot beige sono firmati Manolo Blahnik. Il modello scelto dall'influencer italiana è l'iconico Maysale, sviluppata per la prima volta nel 1991 per la collezione passerella di Isaac Mizrahi. I sabot sono le scarpe più cool e chic del momento, tutte quelle che vogliono essere trendy durante la primavera 2021 devono averne almeno un paio nel proprio armadio. La domanda che ci si pone, a questo punto, è: come fare per abbinarle in modo impeccabile? Sono perfetti per completare un look con leggings aderenti o jeans baggy, l'importante è che i pantaloni arrivino alla caviglia, rivelando così il tallone scoperto. Possono essere portati anche con le delle pencil skirt o con delle gonne a ruota corte, così da aggiungere un tocco glamour a un outfit romantico, mentre da evitare sono i pantaloni palazzo e la zampa d'elefante che potrebbero "incastrarsi" sotto la pianta del piede, creando un effetto estetico poco desiderabile. A questo punto, dunque, non resta che lasciare libero sfogo al proprio stile, certe del fatto che il risultato sarà super fashion. Ovviamente approfittate per i siti che le vendono al 50%.