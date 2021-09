Valentina Ricci, di Radio Deejay si è sposata sul Naviglio Grande FOTO

La Vale di Radio Deejay è andata a nozze sul Naviglio Grande, a Robecco con rito civile, e tantissimi amici intorno

Sabato 11 settembre Valentina Ricci si è sposata con il compagno Emanuele Bezzecchi. A celebrare il matrimonio è stato Diego Passoni. La Vale di Radio Deejay, alias Valentina Ricci, si è sposata! La voce di Pinocchio (insieme a Diego Passoni e La Pina) è andata a nozze con il fidanzato Emanuele nel giardino di una villa quattrocentesca affacciata sul Naviglio Grande, a Robecco, poco fuori Milano. Rito civile, officiato dall’amico e collega Diego.

Valentina Ricci, splendida, in bianco e con un abito da sogno, ha detto sì al compagno Emanuele Bezzecchi, a Villa Gaia Gandini (Robecco). Abito nei toni del bianco, rigorosamente con scollo a cuore, bustino ricamato e lunghissimo velo.

Il rito civile è stato celebrato dall’amico e collega Diego Passoni. La Pina, molto commossa, era accanto alla sposa, come sua testimone. Tantissimi gli amici e colleghi di Radio Deejay: c’erano Linus, Nicola Savino, Digei Angelo, Federico Russo, Nikki, Vic, Marisa, Matteo Curti, Francesco Quarna e Danilo da Fiumicino. Presente anche il cantante Christian, zio di Valentina Ricci.

La proposta di matrimonio era arrivata lo scorso Natale.

La Vale ha raccontato di aver ricevuto la proposta di nozze, lo scorso Natale, condividendo il video di quel momento (bellissimo) via Instagram.

Lui, in ginocchio; lei, incredula. Stanno insieme dal novembre 2017, l’incontro giusto dopo tanti sbagliati, come spiega lei stessa tra le pagine di Le posizioni dell’amore. Di lui ha detto: «Sono fidanzata con un ragazzo che amo da morire. Non fa parte del mondo della comunicazione, è un ingegnere».