Valentino Escape: la capsule collection per l'estate 2022

Il titolo e i colori di questa capsule collection firmata Valentino sono un invito di evasione dal calore della città. Escape 2022 ripropone stampe del passato, come Round Raing e Giraffa re-edition entrambe del 1966 e Valentino Multicolor del 1970, su kaftani per la spiaggia, costumi interi e bikini, chemisier, camicie, sandali, foulard e borse.





Escape 2022

Una capsule ricca di colori che dal 15 giugno è disponibile nelle boutique delle località di mare più frequentate come Capri, Forte dei Marmi, Saint Tropez e Mykonos, ma anche online sul sito ufficiale di Valentino e in esclusiva anche su Mytheresa.

Tra i pezzi più belli il costume interno con fianchi scoperti, allacciatura dietro al collo e tutto ricamato con paillettes naturalmente coloratissime.





Valentino Escape

Molto sofisticato anche il cappello di rafia con la stampa Giraffa re-edition nera e bianca, realizzato a mano con la tecnica a uncinetto.





Valentino Escape

Valentino Escape 2022 non è una capsule collection esclusiva per donne. Una sezione, sebbene più limitata, è dedicata anche all'uomo. La parte uomo si compone di bermuda, camicie di seta e t-shirt realizzate con stampe multicolore, e anche dei sandali Roman Stud di gomma, disponibili in tinta unita nera, cioccolato e bianco.





Valentino Escape





Valentino Escape