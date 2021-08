Valentino Rossi diventa papà, “la Franci è incinta!”

Milano - Valentino Rossi presto papà: lui e la compagna, Francesca Sofia Novello, sono in dolce attesa. A rivelarlo è stato lo stesso Valentino Rossi attraverso il suo profilo social: "Dopo un'attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina" ha scritto il campione di motociclismo, accompagnando il messaggio con tre foto. In una di queste, compare con un camice da dottore mentre ausculta con un stetoscopio la pancia della compagna. Nelle altre due, la coppia sorride abbracciata guardando verso l'obiettivo.

La storia tra il campione pesarese e la modella lombarda è iniziata tre anni fa (il primo post insieme sui social risale ad agosto del 2018) ed è diventata giorno dopo giorno sempre più importante. Era ormai da qualche tempo che Rossi andava ripetendo di sentirsi "pronto per un figlio perché credo di aver trovato la ragazza giusta". Nata ad Arese (in provincia Milano), Francesca Sofia Novello ha 27 anni e dal 2018 è legata al campione, vivendo questo importante legame con discrezione ed eleganza. La nota modella (che a inizio carriera molti chiamavano la "Brooke Shields italiana”) e presentatrice è diventata nota al grande pubblico con la sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo: è stata infatti una delle dieci protagoniste sul palco dell'Ariston nell'edizione 2020, la prima targata Amadeus. "Sono una ragazza tranquilla - ha detto in un'intervista a Il Giorno poco dopo l'inizio della sua storia con Valentino Rossi -. Preferisco una cena in un ambiente intimo con le mie amiche piuttosto che andare in un locale dove la musica è così forte che non si riesce a parlare con nessuno".

Dalle foto condivise sui social traspare l'emozione e la gioia della coppia: il pluricampione del mondo appare al settimo cielo. Solo il 5 agosto scorso, prima del Gp di Stiria, il nove volte campione mondiale di motociclismo aveva annunciato la sua decisione di lasciare le corse a fine stagione, a 42 anni compiuti, dopo una trentina vissuti per lo più in sella. Per il futuro aveva ipotizzato un passaggio alle quattro ruote e comunque un netto cambiamento rispetto al presente, ma senza citare la sua vita privata. Oggi l'annuncio della gravidanza. E in molti ipotizzano che anche i fiori d'arancio siano ormai in vista.