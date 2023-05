Valeria Marini festeggia i 56 anni con un party “stellare”

Valeria Marini compie gli anni e Federico Fashion Style le organizza una festa stellare a Roma.

In lungo e scintillante outfit rosso, su tacco dodici in tinta, fa il suo ingresso Valeria Marini, è lei ad animare la notte romana con la frizzante celebrazione del suo compleanno. Il party, in realtà a sorpresa, è organizzato nel famoso ristorante El Porteno



La showgirl dalle curve prorompenti e dalla scollatura intrigante con un abito rosso lungo e scintillante anima la notte circondata da tantissimi amici vip. Il party a sorpresa riesce alla perfezione e Valeria è entusiasta dell’affetto e della location impeccabile. C’erano Anna Falchi, sexy e trasparente, Stefania Orlando, Pamela Prati, Giucas Casella con la compagna Valeria, Manila Nazzaro, Milena Miconi, Eva Grimaldi con Imma Battaglia e non solo.





Alla cena stellare di Valeria Marini c’erano anche un’affascinante Manuela Arcuri, la sorridente Laura Freddi, Gilles Rocca, Jessica Morlacchi, Fabiola Sciabbarrasi, le gemelle Jessica e Clarissa Selassiè. La cena è stata rigorosamente argentina e la torta a forma di cuore era coperta dalle fragoline di bosco.

Gaffe in diretta sui sardi A Valeria Marini nel giorno del suo 56esimo compleanno si perdona tutto. Pure una gaffe in diretta tv. Qualche ora prima della festa a sorpresa, la showgirl ospite nella trasmissione di Alberto Matano si era lasciata sfuggire una frase infelice e naturalmente criticata: “I sardi sono una razza da studiare”. Valeriona l’ha intesa in un’accezione positiva, viste anche le sue origini sarde, ma la definizione ha fatto scattare un po’ di trambusto in studio e pure sui social. Ma c’è da dire che la Marini ha cercato di correggere il tiro spiegando prontamente: “Volevo dire che la Sardegna è una regione da studiare per la sua longevità e infatti la genetica sarda la stanno studiando, anche in America”. Tutto è bene quel che finisce bene e a Matano che le domanda a quanti anni vorrebbe arrivare chiosa sicura: “A 123, anche 150 anni”.

La vita privata di Valeria

Valeria Marini ha raggiunto il successo negli anni Novanta quando si esibiva come primadonna nei varietà, come il Bagaglino. E’ attrice di teatro, tv e cinema, ospite in trasmissioni e show. Nella sua vita sentimentale non si può non ricordare l’amore per Vittorio Cecchi Gori, al quale è stata vicina anche dopo gli scandali che hanno portato il produttore cinematografico in carcere. Nel 2013 si sposa con Giovanni Cottone, ma le nozze durano solo un anno e vengono annullate. Poi si fidanza con Patrick Baldassari col quale partecipa a Temptation Island. Dopo vent’anni ritrova l’imprenditore campano Eddy Siniscalchi col quale vive una relazione per qualche tempo, ma la Marini ha paura delle delusioni e prende tempo per riflettere su se stessa e sull’amore.