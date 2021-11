Valeria Marini operata d’urgenza per un problema alla vista

Operazione d'urgenza per Valeria Marini, la showgirl in Spagna ha scoperto di avere un grave problema alla vista

“Ho rischiato di perdere la vista”, dice la stella bionda. Nei giorni scorsi i fan hanno notato Valeria con una benda all’occhio: un problema scoperto quasi per caso nel corso della visita medica alla quale la showgirl si è sottoposta prima di entrare a far parte del cast di Supervivientes.

Grande paura per la showgirl Valeria Marini, che alla fine di ottobre è stata costretta a sottoporsi a un delicatissimo intervento di chirurgia oftalmica. A raccontarlo è solo ora il settimanale Chi nel numero in edicola, che scrive che per la prima volta si è mostrata con una grande benda che le copre l'occhio sinistro. Un supporto medico che la Marini dovrà portare ancora per diversi giorni. L'intervento chirurgico è stato effettuato d'urgenza ma "per fortuna è andato bene", ha spiegato la showgirl al settimanale.

Cos'è accaduto all'occhio è la stessa Valeria Marini a raccontarlo, spiegando di aver sempre avuto una vista perfetta. - "Quando a marzo ho fatto le analisi per partecipare a Supervivientes, il medico ha rilevato che avevo un problema all'occhio. Non me lo ha detto subito, perché secondo lui non mi avrebbe impedito di arrivare alla fine del reality". Ma, stando a quanto racconta la showgirl, il problema sarebbe stato sottovalutato dal medico, perché "quando sono uscita, a giugno, mi ha mostrato le analisi e mi ha raccomandato di farmi vedere dal mio oculista in Italia".

Valeria Marini ha seguito il consiglio del medico spagnolo e si è fatta visitare dal suo medico di fiducia che le ha consigliato di operarsi. "Era piena estate, faceva caldo, avevo mille cose da fare... Mi sono ritrovata a dover fare l'intervento di urgenza perché quello che rischiavo era di perdere la vista da un occhio", ha rivelato la showgirl. Il suo problema si chiama foro maculare ed è una lesione in una determinata zona della retina che inficia il campo visivo. "A saperlo prima, avrei dovuto evitare Supervivientes, però è andata così...", ha rivelato la Marini.

L'ex naufraga si è sottoposta all'intervento: "Avevo paura". Ha addirittura provato a rimandare l'appuntamento ma, alla fine, tutto è andato per il meglio e adesso è in fase di riabilitazione. "Devo tenere la benda per 10 giorni", ha spiegato la Marini, costretta in casa e a limitare le sue attività per ristabilirsi al meglio. Al suo fianco ci sono tanti amici e, soprattutto, sua madre, Gianna Orru con la quale oramai è pace fatta. La paura per Valeria Marini è passata e ora la showgirl è pronta a riprendere in mano la sua vita non appena si sarà completamente ripresa dall'operazione e, chi lo sa, anche a cercare (e magari trovare) l'amore.

Valeria Marini: ritorno al Grande Fratello VIP

Adesso, per fortuna, Valeria Marini dopo l’intervento all’occhio sta decisamente meglio: “Mi sto riprendendo gradualmente, ma con estrema gradualità”. Il suo nome, nelle ultime ore, circola come papabile concorrente del Gf Vip. La diva per antonomasia ora potrebbe tornare al Gf Vip per la terza volta consecutiva. Un vero colpaccio per Alfonso Signorini che sta mettendo a punto il turn over in vista del Natale (l'edizione, però, finirà il 14 marzo prossimo).

Si tratterebbe di un ritorno molto atteso e che potrebbe, in qualche modo, lasciare senza parole i telespettatori: Valeria conosce molto bene quella casa e le dinamiche del reality. Potrebbe entrare come guest star.