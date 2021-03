Valeria Marini sarà la prossima naufraga dell’Isola dei Famosi spagnola

Valeria Marini a 53 anni non si arrende e sbarca a Superviventes, la versione spagnola dell’Isola dei famosi, il reality ora in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi. Ora la super bionda dai baci stellari è pronta per una nuova avventura. Solo due anni fa aveva rifiutato di partire per l’Honduras dicendo sì al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che è stato un successo indelebile.

Valeria Marini farà parte del cast della nuova edizione di Supervivientes, a darne conferma è stata la pagina Instagram ufficiale del reality made in Spagna.

In effetti però il nome di Valeria come nuova naufraga de l’Isola spagnola era nell’aria già da un po’. Lo scorso febbraio infatti il giornalista Santo Pirrotta lo aveva detto nella sua trasmissione de mattino.

“Mi avevano chiamato per andare a Supervivientes in Spagna ma ho detto no, dura 15 settimane!”, aveva raccontato Valeria Marini. “Molto meglio qua. L’Isola dei Famosi mi piace ma è faticosa, io vengo da una stagione di stanchezza a teatro, mi sono ammazzata di lavoro: Natale, Capodanno.. e quando avevo un giorno libero avevo una serata!”.

Valeria Marini a Supervivientes e sbuca il commento di Ivan Gonzalez

Ad augurare buona fortuna alla showgilrl 53enne è stato Ivan Gonzalez, tronista spagnolo “famoso” in Italia per essersi seduto sull’ambito trono rosso di Maria De Filippi.

Gonzalez, che con Valeria ebbe un flirt durante un’edizione di Temptation Island Vip, ha commentato il post di presentazione della Marini sulla pagina ufficiale del reality. “Mia vincitrice” ha chiosato il 26enne, con tanto di cuoricino rosso al seguito.