Valeria Solarino torna nella sua Modica e fa un salto a Pozzallo

Modica - Un ritorno a Modica, città dell'infanzia, per l'attrice Valeria Solarino, che si diverte a postare foto della "valata", un famoso tratto di mare della vicina Pozzallo. E mentre sorseggia un bicchiere di vino in riva al mare, Valeria volge lo sguardo all'ultimo sbarco di migranti, postando la notizia sul suo profilo social. Il luogo in cui trascorre ore spensierate è quello di un nuovo approdo per decine di disperati.

