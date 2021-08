Vacanze 2021: valigie, borsoni e zaini da viaggio. Quale scegliere?

State preparando le valigie e non sapete più dove infilare scarpe, abiti e beautycase che non potete proprio lasciare a casa per la vostra vacanza? Che siate più da trolley o da zaino poco importa: sono tante le offerte che potete trovare online di ottimi prodotti per contenere tutti vostri oggetti preziosi, maxi borse compese. Ecco la nostra selezione.

Gli zaini





Zaino con logo, Adidas by Stella McCartney



Grande e pratico grazie ai tanti scomparti per contenere i thermos di thè caldo, in caso di meta montanara) o la borraccia per la palestra, questo zaino di Adidas firmato Stella McCartney è realizzato in un tessuto riciclato chiamato Primegreen. Tutto nero, a spiccare sono i due loghi bianchi sulla tasca frontale dello zaino.





Zaino small in canvas GG, Gucci



Decisamente meno low profile lo zaino di canvas logata GG di Gucci. Tinto dei colori dell'arcobaleno, questo modello presenta tre scomparti frontali con doppia chiusura con coulisse e con fibbia, per una massima sicurezza.

La tote bag





Borsa medium in re-nylon



La tote bag di Prada nasce all'interno del progetto re-nylon della casa di moda milanese e quindi realizzata con un esclusivo filato di nylon rigenerato detto ECONYL®. La particolarità di questo tessuto è che può essere riciclato all'infinito, senza che il materiale si degeneri qualitativamente. La borsa si presenta in un classico design strutturato, con lunghi manici di pelle saffiano, tasca frontale e logo. Tutto rigorosamente nero.

I borsoni

Borsone Ami de Coeur, AMI Paris



Scontato del 50% su Farfetch, questo borsone di AMI Paris ha un design molto compatto: chiusura con zip, tracolla rimovibile di pelle come il fondo della borsa dove è applicato il logo riconoscibile. Il tessuto principale che riveste il borsone è lana grigia, che si incontra con un altro lembo di pelle sulla parte superiore della borsa.





Rains Weekend small shoulder bag, Rains



Per non farsi trovare impreparati dal brutto tempo, questo borsone di Rains ha un rivestimento impermeabile, come i loro formidabili cappotti da pioggia. La forma allungata del borsone permette di portarlo a mano oppure a spalla grazie alla tracolla rimovibile. E' disponibile anche nella variante beige.

Il trolley





Valigia pacific, Floyd



Se il borsone non fa parte del vostro stile di viaggio, resta il fedele trolley. Ma ecco una proposta diversa dai classici brand da viaggio: Floyd, rivenduto da Farfetch, propone una serie di modelli leggerissimi in alluminio e policarbonato super cool. Potete dare un'occhiata agli altri modelli colorati di arancione e verde oliva qui.