Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono lasciati. FOTO

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono lasciati. Dopo le voci, adesso arrivano alcune foto che alimenterebbero la teoria della fine della storia tra i due. Laurini ha pubblicato le Instagram Stories mentre si trova alle Maldive, insieme ad entrambi i figli, ma senza la conduttrice di origini spagnole. I due stanno insieme da circa quindici anni.

La Incontrada si fotografa a casa da sola con la cagnolina, il compagno, invece, è in un altro Paese e si immortala con i figli Isal, avuto proprio dalla presentatrice 13 anni fa, e Diletta, la primogenita nata da una precedente relazione.

Bisogna andare molto molto indietro per trovare una fotografia pubblicata da Rossano insieme a Vanessa. E più precisamente bisogna tornare a marzo 2020, quando la famiglia si è immortalata insieme nel corso del primo lockdown. Proprio in quei mesi, stando alle indiscrezioni, avrebbe avuto inizio la prima crisi per i due, evidentemente provati dall'emotività della convivenza come è successo a molte coppie. Poi il tentativo di rimettere insieme i pezzi, non riuscito.