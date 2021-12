Variante Omicron: la regina Elisabetta annulla il pranzo di Natale

Variante Omicron, la Regina Elisabetta cancella il prazno di Natale. La scelta è stata dettata dopo il picco di contagi in Gran Bretagna mentre in Olanda il party della principessa crea una bufera sulla famiglia reale. Erano attese al castello di Windsor oltre 50 persone della royal family

E così mentre una famiglia reale si trova nel bel mezzo di un processo mediatico, la recordwoman dei troni europei avvedutamente ci mette una pezza. La regina Elisabetta II ha infatti cancellato il tradizionale pranzo di Natale coi membri della famiglia reale 'allargata' (ovvero inclusi anche i cugini della sovrana, nulla a che fare con il valzer di coppie che da sempre caratterizza casa Windsor) che si doveva tenere la settimana prossima al castello di Windsor a causa dei timori sulla diffusione della variante Omicron del coronavirus in Gran Bretagna.

Tutto era pronto per il pranzo di Natale nel Castello di Windsor. Nonostante l’impennata di casi di Covid in Gran Bretagna, la Regina Elisabetta non ne voleva sapere di restare sola durante le feste. In un anno particolare, in cui ha perso il marito Filippo, aveva deciso di circondarsi degli affetti più cari. L’appuntamento era fissato per il 21 dicembre e a tavola erano attesi circa 50 membri della famiglia reale. Poi il dietrofront reale. La sovrana spaventata dalla variante Omicron ha deciso di annullare il ritrovo. "E' la cosa giusta da fare" avrebbe confidato.

La Regina Elisabetta trascorrerà il Natale con la famiglia?

Di solito la Regina incontra figli, nipoti e pronipoti a Buckingham Palace, perché poi si rifugia a Norfolk per il giorno di Natale. E viene invitata una buona parte della famiglia reale, compresi i cugini di Elisabetta, i Gloucester, il duca di Kent, i Michaels.