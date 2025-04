Vasco Rossi: "attenti alle truffe a mio nome". VIDEO

Bologna - Vasco Rossi ha postato sui suoi social un video con a fianco il suo avvocato."Fate attenzione alle truffe che vengono fatte usando la mia faccia e facendomi dire cose che non sono vere", spiega il rocker. Il riferimento è alla promozione, su diversi social, di prodotti come magliette, scarpe o orologi con la "firma" di Vasco Rossi. "Sono truffe organizzate", continua Vasco, "il problema è che non ci si può fare quasi niente: tu fai una ingiunzione o una querela e loro si spostano su un altro indirizzo IP. "L'unica difesa è stare attenti"