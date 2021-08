Vasco Rossi cade dalla bici e si lussa una spalla

Bologna - Ride della sua vita spericolata Vasco Rossi (Zocca, Modena, 1952). "Breaking news.Mi spiace, ma per qualche giorno niente foto e autografi -annuncia sul canale social il cantautore-. Mi sono lussato una spalla cadendo dalla bicicletta. Per fortuna niente di grave, un male boia pero’😉 #vogliounavitaspericolata".

Immediata la reazione dei follower: in appena 15 minuti quasi 1.500 commenti e auguri di pronta guarigione, e circa 10mila reazioni. Per Vasco Rossi una pioggia di like e cuoricini.