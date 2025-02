Vasco Rossi compie 73 anni oggi 7 febbraio. Auguri!

Vasco Rossi, oggi 7 febbraio, compie 73 anni. Nato a Zocca, nel 1952, dall'inizio della sua carriera nel 1977 ha pubblicato 34 album, oltre a due EP e un'opera audiovisiva; complessivamente ha composto 192 canzoni. Ha venduto oltre 40 milioni di dischi ed è dai primi anni ottanta uno degli artisti italiani di maggiore successo. Nel 1972, il cantante, in piena contestazione studentesca, comincia a interessarsi di teatro sperimentale ma, convinto di dover proseguire gli studi a tutti i costi, si iscrive alla Facoltà di Pedagogia dell'Università di Bologna. Ma la passione per la musica ha il sopravvento, e decide di abbandonare gli studi. Nel 1975, assieme ad un gruppo di amici fonda una radio libera che lo qualifica, fin da subito, come apprezzato dee-jay in Emilia Romagna, in parte del Veneto e della Lombardia. Dentro di sé, però, sogna di fare il cantautore, tanto che nel segreto della sua stanza compone testi e canzoni, le stesse che poi diventeranno patrimonio comune di un'intera generazione. Finalmente, nel giugno 1977 la Jeans pubblica il suo primo 45 giri "Jenny e Silvia" mentre, l'anno dopo, ecco comparire il primo album, intitolato "Ma che cosa vuoi che sia una canzone". A seguire, "Non siamo mica gli americani" che contiene la bellissima “Albachiara”. Proprio con questa canzone, nel 1979, comincia ad essere apprezzato come cantautore, quando la presenta allo storico "Bussoladomani" di Viareggio. Seguiranno "Colpa d'Alfredo" (1980) e una serie di tour con la "Steve Rogers Band" per tutta la Penisola. Dopo questi brani ne arriva un altro che fa storia: “Siamo solo noi”.

Nel 1982 partecipa al suo primo Festival di Sanremo con "Vado al massimo, pezzo che dà il titolo al suo quinto album. La kermesse del Festival sanremese lo vede protagonista di nuovo nel 1983 quando Rossi esegue "Vita spericolata". Poi arrivano ancora grandi successi: "Cosa succede in città" (1985) e "C'è chi dice no" (1987), "Liberi liberi" (1989) e "Fronte del palco" (1990) presentato live allo stadio San Siro di Milano e al Flaminio di Roma . E a proposito di Sanremo, nel 2021, in pieno Covid, Ariston vuoto, Amadeus fa ascoltare a Fiorello, un vocale del cantautore.

La nascita del secondo figlio, lo ispira per la realizzazione di "Gli spari sopra" (1993), il suo ormai tredicesimo lavoro. I fan club del cantante nascono come funghi, così come cresce a dismisura la sua popolarità. Dopo una pausa presenta un nuovo album "Nessun pericolo per te". Un titolo che nei soli primi cinque giorni, vende 400.000 copie. Nel 2002 Vasco pubblica "Tracks", la sua prima antologia ufficiale, rivelatasi un vero e proprio Boom nel mercato discografico nazionale, a cui sono seguite poi altre raccolte, collaborazioni e gli album "Buoni o cattivi" (2004), "Sensazioni forti" (2007), "Il mondo che vorrei" (2008). Nel 2011, nel giorno del suo 59° compleanno, esce un nuovo singolo inedito dal titolo "Eh... già", che anticipa l'uscita del nuovo disco "Vivere o niente". Nel 2017 Vasco Rossi è protagonista di un concerto-evento da record. Il 1° luglio a Modena suona davanti a un pubblico di 220.000 spettatori: la macchina organizzativa che sta dietro l'evento è imponente. Con questo concerto l'artista vuole festeggiare i 40 anni di carriera. Il Vasco Live 2022 raduna oltre 700 000 spettatori registrando sold out in tutte e 11 le date del tour.

Sempre nel 2022, a novembre, Vasco Rossi, ospite della Rai, nella storica sede della radiofonia, in via Asiago, a Roma si lascia andare a qualche confidenza con Francesco Biggio su Fiorello. “Me lo ricordo - dice il cantautore - quando alla mattina andavamo a mangiare i bomboloni a Riccione". E aggiunge: “Lui in quel periodo mi imitava nei locali e mi faceva davvero ridere”. Vasco poi accenna la sigla di ”Aspettando VivaRaidue!".

Il 7 giugno inizia il Vasco Live 2024, , che comprende sette date allo Stadio San Siro di Milano (nuovo record assoluto di date consecutive nello stadio milanese, portando a 36 le volte che il rocker si è esibito al Meazza in carriera, altro record assoluto)e quattro date allo Stadio San Nicola di Bari. Il tour raduna oltre 600 000 spettatori registrando sold out in tutte le date. E partirà a maggio, il nuovo tour di Vasco Rossi, si esibirà in sei stadi, 12 i concerti. Si parte il 31 da Torino, per chiudere il 27 e 28 giugno a Roma, allo Stadio Olimpico.

Vasco Rossi recentemente è stato a Los Angeles, duramente colpita dagli incendi, dove il rocker ha comprato una casa selle colline di Hollywood. E in un video ha raccontato quello che ha visto: le fiamme, il fumo che ti spezza il respiro. Tanta desolazione.