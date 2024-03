Vasco Rossi, morta l'ex Gabriella Sturani (madre di suo figlio Lorenzo)

Bologna - Lutto per Vasco Rossi. Il rocker dice addio a Maria Gabriella Sturani, la madre di suo figlio Lorenzo. Aveva 56 anni. A darne notizia è stato Vasco con un post su Instagram: «Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me». Rivolgendosi a suo figlio poi scrive: «Caro Lorenzo, tua mamma sarà sempre viva nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte… Ti sono vicino… E ti voglio bene».

Chi era Gabriella Sturani

La storia fra Vasco e Gabriella risale a 40 fa. Lei, appena 16enne, rimase incinta del rocker, che le dedicherà la canzone "Gabri". La loro relazione terminò bruscamente e, secondo quanto raccontato da lei in alcune interviste, proprio a causa della gravidanza. Vasco, inizialmente, non riconobbe nemmeno Lorenzo come suo figlio, salvo poi ripensarci nel 2003. Nonostante tutto, fra i due rimase sempre un grande affetto in memoria di quell'indimenticabile amore giovanile.

In un'intervista del 2013, Gabriella disse di Vasco: «Se Lorenzo è laureato lo deve a lui: a scuola era una frana, ma Rossi lo ha convinto a studiare, gli ha pagato l’Università, e gli ha chiesto di impegnarsi per prendere la laurea, perché sarebbe stato il primo, in famiglia».

Gabri definiva il loro rapporto «bello», perché «lui è il numero uno. C’è sempre stato e ci sarà sempre, è il padre di mio figlio».

Nel brano "Gabri", uscito nel 1993, Blasco cantava: «Adesso ascoltami, non voglio perderti, però non voglio neanche neanche illuderti, quest'avventura è stata una follia, è stata colpa mia, tu hai sedici anni ed io...».