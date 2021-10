Venditti canta davanti a Gianni Morandi e Salvo Ficarra

Pantelleria - Antonello Venditti canta a Pantelleria, e in prima fila ad applaudirlo ci sono Gianni Morandi e il comico Salvo Ficarra. I due ospiti in verità sono saliti sul palco e hanno presentato il concerto. Poi i tre si sono lasciati andare a dirette social per prendersi in giro: "Perché sarei na sola?", scherza l'artista romano in labergo a fine serata, e Morandi: "Dici sempre che non provi mai prima dei concerti, invece sul palco non sbagli mai nemmeno una nota".

Venditti ha annunciato una rinnovata collaborazione con l'amico Francesco De Gregori: "Non saremo solo un duo che canta, ma faremo grandi cose insieme. A cominciare dal concerto del 18 giugno prossimo a Roma".