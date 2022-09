Venezia, Georgina Rodrìguez sul red carpet

Venezia - Per il suo quarto red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia, Georgina Rodrìguez non ha mancato di presentarsi con la sua sensualità esplosiva. La compagna di Ronaldo, mamma per la seconda volta da poco meno di un anno, è apparsa bellissima come sempre fasciata in un abito nero che le lasciava scoperte spalle e schiena e con un spacco laterale "generoso". Pare che soprattutto per l'acconciatura, oltre che per il vestito, la Rodrìguez si sia voluta ispirare ad Audrey Hepburn, nonostante il fisico dell'attrice fosse molto diverso dal suo.

Georgina, che alla sua attività di mamma alterna quella di modella e ballerina, adesso vive a Manchester dove il compagno si è trasferito dopo aver lasciato la Juve e quindi Torino.

Con loro tutta l'allegra "tribù" che forma la famiglia di Cristiano Ronaldo: il figlio più grande avuto da una donna la cui identità rimane sconosciuta, la coppia di gemelli che il calciatore ha avuto da un utero in affitto, e le due bimbe avute da Georgina. L'arrivo dell'ultima nata Esmeralda in realtà ha segnato anche un momento di tristezza per la celebre coppia dal momento che il gemello della bimba non è sopravvissuto al parto. Ma il tempo del dolore per questa numerosa famiglia sembra essere stato archiviato e il ritorno in Italia della bella Georgina è stato sicuramente una felice parentesi.