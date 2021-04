Moda primavera estate 2021: tornano i vestiti floreali

Alzi la mano chi si trova alle prese con il cambio di stagione. Accantonate la palette cupa dei pullover con cui vi siete avvolti fino a poche settimane fa: fate spazio a tinte e stampe che vi mettano una voglia precoce di rifiorire come gli alberi di ciliegio in Giappone. La moda della primavera estate 2021 trabocca di stampe floreali: delicate o vivide, piccoli fiorelli tonalità pastello, grandi boccioli che si intrecciano su borse e scarpe dei brand che preferite. Magari il vostro guardaroba troverà un piccolo spazio per un nuovo acquisto primaverile?



In fatto di stampe non possiamo dimenticare la menzione a Gucci di Alessandro Michele, che per la collezione Epilogue ha rispolverato dall'archivio Ken Scott - recentemente acquisito da Mantero - disegni originali del geniale designer americano con cui ha decorato borse, scarpe, gonne e foulard. Il risultato è eccezionale. Gucci a sua volta vanta un archivio di stampe floreali preziosissimo: pensate al design Flora, nato come foulard, poi declinato su ogni capo d'abbigliamento prima da Frida Giannini, poi da Michele. La passione dello stilista romano per i motivi floreali non poteva che sposarsi alla perfezione con l'estetica di Ken Scott.

Borsa Hobo Jackie 1961, Gucci x Ken Scott, 1980 euro



Non solo borse, come questo modello di Jackie 1961, ma anche portacarte, camicie e gonne di seta, slippers e mocassini, felpe e sneakers. Potete viaggiare in un piccola parte del vorticoso mondo Ken Scott cliccando qui: troverete tutti i modelli che compongono la collezione Epilogue. Un'esperienza che potete vivere anche se passeggiate in Corso Garibaldi a Milano e vi imbatterete nel Gucci Art Wall per l'occasione tappezzato di vivacissimi fiori Ken Scott.



La tendenza floreale la trovate naturalmente anche da Etro, dove la classicissima stampa Paisley decora camicie, jeans e borse. Raffinatissima la mini borsa jacquard con manico removibile.



Abito stampato in radzmire, Prada, 1500 euro



I capi d'abbigliamento da Prada si ricoprono di delicati e quasi impercettibili fiori lilla, rosa e rossi. Come accade con questo abito mini ed essenziale, presentato con stampa ginko su un fondo bianco. Fiori rosa anche sulle pumps firmate Prada e su questo pazzesco abito in sablé di raso stampato, made in Miu Miu.



Maxi camicia in popeline, Philosophy by Lorenzo Serafini, 590 euro



Philosophy by Lorenzo Serafini per la primavera estate propone camicie con fiori che sembrano farfalle, coloratissime e vivaci. La maxi camicia può essere indossata a piacimento come minidress: la vestibilità è oversize e le maniche, se raccolte, diventano a palloncino per conferire maggiore volume al capo. Sembrerà la tavolozza di un pittore, dove i colori densi prendono vita impastandosi tra loro.



Sneakers Atelier 03 Rose Edition, VALENTINO GARAVANI, 850 euro



Non solo colori per i fiori, che possono anche prendere la forma di petali di rosa e decorare le vostre sneakers. E' questa l'idea di streetwear romantico proposta da Pier Paolo Piccioli per Valentino: il decoro di petali viene "rubato" dalle nuove borse 03 Rose Edition e adattato al modello Open, la caratteristica ginnica del brand. Quando non sapete che colore scegliere, ricordatevi che il bianco è sempre una scelta raffinata, perfetta per la primavera.