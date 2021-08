Scicli - Il giorno prima del concerto al Castello di Donnafugata (organizzato da Marcello Cannizzo) Vinicio Capossela, legato a Scicli dal 2004, anno in cui scoprì la festa del Cristo Risorto Uomo Vivo, ha trascorso la serata in quel di Donnalucata, concedendosi un bagno a mare nella spiaggia di Micenci, per poi chiedere ristoro all'amico di sempre Carmelo Chiaramonte.

Vinicio ha cenato all'hosteria Caro Melo, che nell'occasione ha reintitolato il locale Caro Vinicio.