Virginia Raffaele, 42 anni e niente figli: ‘Si può essere madri lo stesso’

Virginia Raffaele è una delle attrici comiche più amate d’Italia ed è prossima protagonista del palinsesto di Capodanno. La 42enne romana sarà infatti tra le protagoniste che parteciperanno allo show di Roberto Bolle, "Danza con me" che oramai ogni anno apre tradizionalmente il nuovo anno televisivo di Rai1. A "Oggi", l'attrice si racconta con tenerezza, parlando anche della sua condizione di donna senza essere ancora passata per la maternità

A 42 anni l’interprete romana non ha figli e a quanto pare non ha intenzione di averne, almeno biologicamente. In una nuova intervista rilasciata a ‘Oggi’ ha fatto sapere che ci sono diversi modi per diventare “madri”.

“Si può essere madri anche senza esserlo biologicamente”, ha affermato. Avere dei figli non è comunque, a suo parere, un passaggio necessario per completare una donna.

“La maternità è ancora vista come il completamento della vita di una donna. E questo nonostante i tempi che viviamo, i diritti e le libertà che abbiamo, abbiano chiarito che una donna può essere felice e completa anche se non ha figli”, ha poi sottolineato.

Tempo fa Virginia con ‘La Repubblica’ aveva parlato del suo perfezionismo quando si tratta di imitare qualche personaggio famoso. Apprezzatissima per le sue tante imitazioni, da Belen a Ornella Vanoni, aveva spiegato: “Ancora oggi mi preparo in maniera maniacale. Lezioni di canto, lezioni di ballo, ore davanti ai dvd dei personaggi che voglio interpretare, lettura dei loro libri se ne hanno scritti, ore a provare e registrare la voce dell'una e dell'altra, ore immersa tra i filmati di YouTube, tre mattine la settimana di allenamento cardio-muscolare con i pesi per la resistenza fisica da palcoscenico”.