Virginia Raffaele imita Beatrice Venezi. VIDEO

Palermo - «L'imitazione è una forma di consacrazione, quindi grazie a #VirginiaRaffaele. Se poi piace o no lo decide il pubblico. Per il resto, non abboccate alla disinformazione!». Così, un post su Twitter, Beatrice Venezi ha commentato gli sketch dell'attrice proposti nel suo show «Colpo di Luna», in onda su Rai1, e finiti — secondo indiscrezioni di stampa — nel mirino del ministro Sangiuliano. Ma la Rai ha smentito interventi o pressioni da parte del politico.«È un peccato che fossi troppo presa dal mio lavoro da fare qui a Palermo (dove la direttrice ha condotto l’Orchestra sinfonica in due esibizioni, ndr), tra prove e concerti, e non abbia avuto abbastanza tempo per commentare questioni di rilevanza nazionale come questa», ha aggiunto la direttrice d'orchestra rispondendo sul filo dell'ironia a uno dei commenti.

Durante la puntata di venerdì 19 gennaio di «Colpo di Luna», Virginia Raffaeli ha riproposto l’imitazione di Venezi: «Sono qui soprattutto per la mia missione divulgativa verso le nuove generazioni, è il compito che mi ha affidato il ministro della Cultura Sangiuliano. I giovani sono il futuro del nostro Paese e un giorno, uno di loro, potrebbe sedersi sulla poltrona di Ministro della Cultura. Non è poi così complicato».

Chi è Beatrice Venezi

Ma chi è Beatrice Venezi? Nata a Lucca, 34 anni, è direttrice d’orchestra e pianista. Ha frequentato il liceo artistico della sua città e si è diplomata in pianoforte nel 2010 con il professor Norberto Capelli all’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci di Siena. Cinque anni dopo è arrivato il diploma in direzione d’orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con Vittorio Parisi. Dopo gli inizi al Lucca Summer Festival, è stata direttrice dell’Orchestra della Toscana e dell’Orchestra da Camera Milano Classica. Nel 2017 Il Corriere della Sera l’ha inserita nell’elenco delle 30 donne più creative dell’anno e nel 2018 Forbes l’ha definita una dei 100 leader del futuro tra gli under 30. A marzo 2021 è stata ospite del Festival di Sanremo e nel 2022 è stata nominata direttrice artistica della Fondazione Taormina Arte.