Virginia Raffaele, la più brava, la più bella

«Sono nata e cresciuta dentro un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso e le giostre sono scappate».

Così Virginia Raffaele, protagonista su Rai Uno di Colpo di Luna, di cui è one woman show il venerdì sera.

Dopo essersi diplomata nel 1999 all'Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale Virginia Raffaele ha iniziato la sua carriera in teatro. Successivamente ha lavorato con Lillo & Greg, in teatro ma anche in tv e in radio. Ha inoltre preso parte ad alcune fiction come «Il maresciallo Rocca» e «L'onore e il rispetto».

Nel 2009 Virginia Raffaele è entrata come comica nel cast di Mai dire Grande Fratello Show, dove ha proposto le sue parodie e imitazioni di personaggi famosi. «Le imitazioni sono state incidentalmente il mio biglietto da visita - diceva nel 2022 al Corriere -, il mio successo è partito da lì, grazie ai Gialappi e a Mai dire grande fratello ho trovato il gusto della parodia, una chiave personale per reinterpretare il carattere di un personaggio pubblico. Però io ho studiato per fare l’attrice, è bello spaziare, è divertente variare, sei tu che rendi il tuo lavoro senza limiti». Nel corso degli anni Raffaele ha preso parte a diversi programmi tv, come Victor Victoria - Niente è come sembra su LA7, Quelli che il calcio e Amici di Maria de Filippi. La parodia più amata? «Le parodie dei personaggi veri stanno davvero su uno stesso piano; penso piuttosto a un personaggio inventato e non a un’imitazione vera: trovo la poetessa transessuale Paula Gilberto Do Ma la mia creazione più divertente anche per il suo significato profondo. Mi piace il lavoro da attore che c’è dietro, quelli inventati sono personaggi che crei da zero».

Tra le imitazioni più amate di Virginia Raffaele c’è quella dell’étoile Carla Fracci (molto apprezzata anche dalla diretta interessata). Forse non tutti sanno che in passato la comica ha studiato danza classica e moderna all'Accademia Nazionale di Danza. Quando nel 2021 Fracci è scomparsa, Raffaele l’ha ricordata così: «Non so bene descriverti cosa provo, a parte un sincero dolore per la perdita dell’artista che sei e che sarai sempre. Ma c’è qualcosa in più, qualcosa di personale. Ho avuto la fortuna e l’onore di esserti “amica” in questi ultimi anni, grazie alla tua grande autoironia, alla tua disponibilità, alla tua educazione e al tuo amore per la danza e per lo spettacolo. Non dimenticherò mai quando abbiamo ballato insieme, ma soprattutto non dimenticherò mai la tua dedizione e serietà anche nel fare una cosa buffa, la tua attenzione ai dettagli, la ricerca della perfezione, la tua educazione e dolcezza, il tuo rigore che sapeva essere, incredibilmente, un’infinita libertà. In quel momento ho pensato a quanto stessi imparando da Te. Non è un caso se sei diventata la più grande ballerina italiana di tutti i tempi. Una parte di me “ballerà” (indegnamente) per sempre con Te. Grazie per tutto quello che mi hai dato consapevolmente e inconsapevolmente. Grazie per aver capito la stima che avevo per Te. Grazie per avermi abbracciata più volte, e grazie per avermi corretto un port de bras. Rimarrai l’unica Giselle possibile. Ciao Carla, ti voglio bene. Un abbraccio forte a Beppe».

Nel 2015 Virginia Raffaele è stata ospite durante la quarta serata del Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti, e un anno dopo ha co-condotto l’edizione 2016 sempre con Carlo Conti insieme a Gabriel Garko e Madalina Ghenea. Sul palco dell’Ariston Raffaele è salita anche nel 2019: ha condotto la kermesse insieme a Claudio Baglioni e Claudio Bisio.

Risale al 2004 il debutto cinematografico di Virginia Raffaele (in «Ladri di barzellette» di Bruno Colella e Leonardo Giuliano). In seguito è apparsa in altri film tra cui «Romanzo criminale» di Michele Placido (2005), «Lillo e Greg - The movie!» di Luca Rea (2007), «Com'è bello far l'amore» di Fausto Brizzi (2012) e «Una donna per amica» di Giovanni Veronesi (2013). Nel 2023 l’abbiamo vista in «Tre di troppo» di Fabio De Luigi e in «Denti da squalo» di Davide Gentile, suo primo ruolo drammatico: «Il film è una favola moderna ma il mio personaggio è una donna reale, di cui ho provato a mettere a fuoco le motivazioni per renderla tridimensionale. Sono fan delle mille sfaccettature dell’animo umano. Mi sono sempre messa in gioco, in teatro, in tv, alla radio, nel cinema, da incosciente quale sono. Questo mestiere ti parla, non ti puoi mai sedere sul già fatto».

L’attrice è molto riservata sulla sua vita privata. Si sa però che in passato ha vissuto una storia d’amore, durata cinque anni, con il comico Ubaldo Pantani.