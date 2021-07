Vito Gancitano il signor Fans, festeggia le nozze d’argento. VIDEO

Vito Gancitano, meglio noto come il signor Fans, domenica scorsa ha festeggiato le nozze d’argento. Il pescivendolo di Mazara del Vallo, diventato una star del web grazie alle sue ricette illustrate sul suo canale youtube in una lingua che è un misto tra italiano e siciliano, e la moglie Giusy hanno rinnovato le promesse in chiesa. Le sue ricette sono illustrate in una lingua che è un mix tra italiano e siciliano e lui è divenuto tanto famoso da essere invitato da Bonolis ad Avanti un altro e ad avere un suo canale youtube.



Il pescivendolo siciliano ha festeggiato le nozze d’argento e ha presentato sua moglie ai fan. Domenica scorsa, infatti la star del web ha rinnovato le promesse di matrimonio, Il discorso al ristorante è strappalacrime. Nel finale, l’immancabile ricetta e la battuta fulminante sulla moglie

Chi è Il Signor Fans? è Vito Gancitano: si tratta di un 50enne di Mazara del Vallo, Sicilia. Il signor Fans lavora al mercato ittico al dettaglio, ovvero sia vende pesce al banco. A dire il vero, nonostante la fama, Vito continua a svolgere questo lavoro malgrado il web da quattro anni lo abbia consacrato, apprezzandone e condividendone i divertenti video con l’amico Rosario, carichi di proverbi in dialetto. Compreso di essere popolare, Vito ha continuato a girare dei video in cui offre ricette e consigli, contraddistinguendosi per la molta simpatia e il gergo popolare. Questa volta però alla festa delle nozze ha fatto commuovere i suoi ospiti.



Il discorso al ristorante è strappalacrime

Dopo la cerimonia in chiesa, i festeggiamenti per le nozze d'oro sono proseguiti in un ristorante. Qui, ad un certo punto, il signor Fans ha preso la parola e ha improvvisato un discorso. Il simpatico “Monster Chef”, com’è stato ribattezzato ad “Avanti un altro”, ha ripercorso le tappe salienti della sua vita, spesso tutta in salita.

“Da piccolo ero un po’ grossetto e mi scartavano tutti”

“La mia vita è sempre stata piena di sfide – ha esordito – Ma non sfide contro le persone, contro le persone non ho mai avuto mai niente. Una sfida contro me stesso! Da bambino ero un po’ grossetto e mi scartavano tutti. Però non sapevano il carattere che c’era dentro. Perché prima di dire qualcosa a una persona, si deve capire il carattere. Perché a volte dentro quella persona si nasconde una cosa eccezionale”.

“Con mia moglie ho scoperto l’amore vero”

“Poi a 16-17 anni uno cerca di fidanzarsi, di farsi zito – ha proseguito – Però ero un po’ brutto, mi veniva difficile a fidanzarmi. Anzi com’è che mia moglie mi ha preso…boh! Sono andato militare, sono tornato e mi sono fatto fidanzato, però quello non era amore vero. Era amore fasullo. Poi grazie a Roberto ho conosciuto mia moglie e ho scoperto l’amore vero. Il mio sogno era sposarmi e mi sono sposato”.

“Ora ho altri due sogni nel cassetto”

“Poi avevo un altro sogno: avere un figlio. Un’altra sfida…perché avevo un piccolo problema da risolvere, l’ho risolto e abbiamo avuto in figlio – ha concluso – Ora ho altri due sogni nel cassetto. Il primo è che mio figlio si laurea. Il secondo è che mio figlio si sposerà o convivrà, perché ora convivono quasi tutti, tutto buono e benedetto, e avrà un figlio o una figlia. Penso che quel giorno me la farò addosso”.

“Quando avevo 20 anni a mia moglie la facevo saltare”

Il signor Fans si è commosso sino alle lacrime rivolgendo un pensiero a quattro persone che non ci sono più, tra cui i suoi genitori. “Alla faccia di quelli che dicono che il signor Fans è falso”, ha urlato un’invitata. Nel finale, il signor Fans non poteva non regalare una ricetta: “Facciamo vongole e gamberetti”. “Quando avevo 20 anni a mia moglie la facevo saltare…ora….”, ha ironizzato tra le risate generali.



Di sè stesso Vito Gancitano ammette: “Sui social il mio signor Fans sbanca ma io continuo a vendere il pesce”, dichiara con umiltà. Ma intanto, il pescivendolo di 50 anni di Mazara del Vallo (Trapani),tramite le sue ricette è sempre più una star su Facebook e Instagram: sfiorando i trecentomila followers.