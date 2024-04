Vladimir Luxuria, chi è il fidanzato Danilo Zanvit Stecher

Vladimir Luxuria (Wladimiro Guadagno, Foggia, 1965) ama Danilo, ma i due non amano definirsi fidanzati. «Con lui siamo una coppia aperta non praticante, nel senso che ci piace pensare che potremmo avere altre storie, ma non le abbiamo», aveva rivelato la conduttrice dell'Isola dei Famosi in un'intervista al Corriere della Sera. Ma di chi si tratta? Poche informazioni, ma quello che serve per delineare il profilo dell'uomo di Vladimir.

Il suo nome è Danilo Zanvit Stecher e ha 21 anni in meno della conduttrice. Danilo Zanvit Stencher ha 37 anni ed è di Bolzano, dove vive attualmente, ma ama viaggiare molto e spesso proprio in compagnia di Vladimir. «Non mi definirei fidanzata, ho un amico speciale: si chiama Danilo.

Si occupa del recupero di adolescenti dalle dipendenze. L’ho scelto comodo, comodo. Lui e la mamma mi danno ripetizioni di tedesco», ha rivelato Luxuria in una recente intervista al Corriere, rivelando anche la professione del suo "amico speciale". I due sarebbero amici da molti anni, ma solo negli ultimi mesi sarebbe scoccata la scintilla, proprio a casa di Ilary Blasi.

Galeotta fu la cena a casa di Ilary Blasi, insieme a Bastian Muller. Danilo, infatti, è uno degli amici più stretti dell'imprenditore e fidanzato della Blasi. Durante quell'occasione, Vladimir iniziò a guardare al giovane 37enne con occhi decisamente diversi. La coppia si starebbe frequentando seriamente da qualche mese, anche se si conoscono da quasi 4 anni, come mostrano gli scatti social che li ritraggono insieme risalgono al 2020 e i due sembrano più felici che mai.