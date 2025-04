“Volevo prendere il taxi, ma non ho una lira con me”: Gianni Morandi sale sull’autobus. VIDEO

Bologna - Immaginatevi di svegliarvi un giorno, prepararvi per andare al lavoro e trovare nel vostro stesso autobus Gianni Morandi. Il cantante, che lo scorso 11 dicembre ha compiuto 80 anni, non è nuovo a farsi vedere normalmente in pubblico ed interagire in siparietti simpatici con la gente.

Aprendo Instagram si può vedere il video di Morandi che a bordo di un pullman scherza con altri passeggeri. «Dove vai?», chiede a una donna seduta e a un uomo in piedi vicino a lui. La sua destinazione? «Io sono diretto a San Lazzaro». Poi spiega perché ha scelto di prendere i mezzi pubblici: «Potevamo anche prendere un taxi ma non avevo una lira oggi». E fa il gesto di toccarsi le tasche, precisando tra le risate: «Cazzeggiamo».