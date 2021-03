Vuitton e Dior: scarti di tessuto firmati presto in vendita online

Il gruppo francese del lusso LVMH, proprietario anche delle maison Dior e Louis Vuitton, sta lanciando una piattaforma online per vendere tessuti e pelli inutilizzati dalle produzioni delle collezioni prêt-à-porter e accessori dei suoi brand.

Il marketplace è diventato un punto di riferimento per i brand che desiderano rimettere in circolazione ciò che altrimenti andrebbe smaltito a caro prezzo. Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato di LVMH, che, con lungimiranza, intuì che un brand di valigie e uno di alcolici sarebbero potuti trasformarsi nel nucleo di un colosso leader mondiale del lusso valutato 220 miliardi di dollari questa volta punta sulla piattaforma del marketplace

L'iniziativa rappresenta un passo importante verso un sistema moda più sostenibile e circolare ed è inoltre una buona notizia per i designer che utilizzano tessuti di deadstock come alternativa economica (e soprattutto ecologica) ai materiali di nuova produzione.

LVMH ha scoperto di possedere un vero e proprio tesoro in magazzino. Il gruppo leader mondiale nel settore del lusso ha pronto sulla rampa di lancio un marketplace per vendere tessuti e pelli inutilizzati dei suoi marchi tra cui figurano nomi come Louis Vuitton, Dior e Givenchy. Non può che essere un passo importante questo in tempi in cui si fa un gran parlare di sostenibilità della moda.

Sul piatto qui però non c’è solo l’ambiente ma anche il peso che hanno dal punto di vista economico quantitativi importanti di materiali rimasti inutilizzati.

La pandemia, infatti, ha giocato un ruolo importante in questa partita. I magazzini sono pieni di abiti invenduti così come le fabbriche si sono viste annullare gli ordini dei tessuti già prodotti per la Stagione 2020

L’economia circolare diventa quindi una ricetta necessaria per la sopravvivenza, complice un dato positivo riscontrato agli esperti: la sostenibilità nell’ultimo anno sta cominciando a diventare sempre di più un valore ricercato dal consumatore nei suoi acquisti.