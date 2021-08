Vuoi fare la presentatrice Tv? I casting in Sicilia

Palermo - Si svolgeranno anche a Palermo i casting per presentatrici televisive organizzati da Elite Trading srl, concessionaria del marchio ArteAtelier, che sta pensando ad un nuovo programma di divulgazione artistica che spazierà dal mondo della pittura e della scultura a quello del cinema e della musica.

La trasmissione è programmata per il palinsesto 2021-2022.

Le aspiranti conduttrici dovranno trasferirsi a Milano o comunque essere disponibili a pernottare nella città lombarda per il periodo di durata del contratto.

Le aspiranti conduttrici dovranno prendere parte ad uno stage retribuito mensilmente; l’azienda, comunque, offre un alloggio a Milano per le stagiste selezionate. La durata dello stage è di 6 mesi e si terrà presso una emittente televisiva nazionale.

Al termine dello stage, i nuovi volti della tv selezionati, potranno naturalmente decidere se continuare o meno il proprio percorso ad ArteAtelier.

Le selezioni avverranno in due fasi: la prima, nella quale attraverso un selftape, un video, la candidata dovrà raccontarsi, ed inviare inoltre delle fotografie ed un form compilato.

Le aspiranti conduttrici selezionate parteciperanno alla seconda fase del casting, che si svolgerà il 30 agosto 2021 a Palermo, in un luogo ed un orario che verranno comunicati tramite email alle candidate selezionate.

Per partecipare a questa interessante esperienza, è necessario avere un’età compresa tra i 20 ed i 34 anni, un’ottima dizione, massima padronanza di linguaggio e buone capacità espositive, attitudini per il mondo dell’arte e della cultura.

I casting si svolgeranno solo su convocazione delle candidate che hanno superato la prima selezione all’Hotel Addaura di Palermo.

Come candidarsi

Per ogni informazione è possibile inviare una email a semaforo.casting@gmail.com. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 23 agosto 2021, compilando un apposito modulo e allegando una liberatoria firmata.