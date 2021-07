Christian Louboutin: la capsule benefica "Walk a mile in my shoes"

Durante il primo lockdown, quando Instagram si animava di dirette che potevano durare solo 60 minuti, una in particolare è stata seguita con attenzione da Christian Louboutin, fondatore e direttore creativo dell'omonomino brand di scarpe dalla suola rossa.



L'attore Idris Elba e Sabrina Dhowre Elba, sua moglie, a seguito della violenta morte di George Floyd per mano dell'agente di polizia Derek Chauvin, a maggio 2020 organizzano una diretta Instagram per parlare di privilegio, sistema di ingiustizie e razzismo. La coppia parla in prima persona delle esperienze di discrimazione vissute in dialogo con la co-fondatrice del movimento Black Lives Matter, Opal Tometi.

Senza che la coppia lo sappia, tra gli ascoltatori c'è anche Christian Louboutin, legato a Idris e a Sabrina da una sincera amicizia di sette anni vissuta al buio dei riflettori. La conversazione non si ferma al termine dei 60 minuti di diretta: viene alimentata da Christian Louboutin insieme alla coppia, fino alla decisione di aumentare il livello di consapevolezza sulle vite degli individui e delle comunità ai margini della società. Con un progetto da pensare e realizzare in sinergia.



Idris Elba, Sabrina Dhowre Elba e Christian Louboutin



Questa triplice collaborazione dà vita alla collezione "Walk a Mile in My Shoes", parole che si ritrovano scritte in rosso sulle scarpe della capsule, accanto ai motivi stilizzati della pianta "uccello del paradiso", chiamata anche "Mandela's Gold" per i meravigliosi fiori dorati, simbolo di empatia, speranza e libertà.



"Walk a mile in my shoes" è un invito all'azione: camminare per un miglio nelle scarpe di qualcun altro significa supportare le vittime di violenza inferta dalle forze di polizia e del razzismo negli Stati Uniti, gli agricoltori e i bambini somali, i giovani emarginati dell'Inghilterra, i bambini e le bambine orfani del Sierra Leone.



Walk a Mile in My Shoes, Christian Louboutin



L'intero ricavato della collezione verrà devoluto a 5 organizzazioni no profit che combattono per migliorare la vita di tutte queste comunità ai margini della società. Gathering for Justice lotta per terminare l'incarcerazione minorile e promuovere un impegno civile e sociale basato sul concetto di non violenza.



Purposeful è la seconda no profit che beneficerà del ricavato della capsule collection: si tratta di un centro che aderisce al movimento femminista e fornisce assistenza a giovani ragazze adolescenti.

Somali Hoper Foundation invece è la ONG dedicata a fornire accesso all'educazione per bambini in difficoltà economiche della Somalia.

Le altre due associazioni sono Be Rose International Foundation e Immediate Theatre: la prima fornisce assistenza a persone vulnerabili, cercando di creare per loro e la famiglia un futuro nel settore agroalimentare; la scelta della seconda organizzazione con base a East London amplifica il messaggio che l'arte dovrebbe essere accessibile per tutti.



Walk a Mile in My Shoes, Christian Louboutin



La collezione si compone di classiche pumps nere, dove la frase che dà il nome alla collezione è in tinta con il "rosso Louboutin" delle suole, altre decolleté, sandali e tote bag con i motivi "Mandela's Gold", sneakers da uomo total black e braccialetti chiamati "Loubilink". La capsule collection è acquistabile online, cliccando qui.