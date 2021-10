Walter Zenga e la moglie Raluca si sono lasciati, spunta la nuova fidanzata

L’allenatore sembra essersi buttato definitivamente alle spalle il suo terzo matrimonio, mostrandosi al fianco della nuova compagna. Walter Zenga è stato paparazzato in Italia in compagnia della nuova fidanzata Michela Motoc, di quasi 30 anni più giovane.

L’unione tra Walter Zenga e la sua terza moglie, la rumena Raluca Rebedea, è ufficialmente arrivata al capolinea dopo vari tira e molla. L’ex calciatore ha lasciato gli Emirati Arabi e ha ritrovato l’amore al fianco di un’altra donna, con cui sta già pensando di andare a convivere stavolta nella sua città, Milano.

Con un lungo post su Instagram, lo scorso 7 Ottobre, Walter Zenga ha annunciato di essersi separato dalla moglie Raluca, spiegando le motivazioni che hanno portato alla fine di un amore durato più di 14 anni

Come riportato dal noto settimanale Chi, Walter Zenga starebbe rivoluzionando la sua vita per amore di una donna, il cui nome è Michela Motoc di 30 anni più giovane di lui. Ci sarebbe lei dietro alla sua decisione di tornare in Italia. Qui Zenga sarebbe alla ricerca di una squadra da allenare. I due sono stati paparazzati mentre passeggiavano a Milano, in evidente sintonia.

Walter Zenga; chi è la nuova fidanzata?

La bionda Michela ha 31 anni ed è una modella e hostess. Le sue origini sono rumene ma è cresciuta in Italia, precisamente a Cavaion, una piccola cittadina in provincia di Verona. Nel 2016 si è classificata terza al concorso Miss Europa Continental. Durante la sua carriera come modella la Motoc è stata di passaggio a Dubai, dove probabilmente è scattato l’amore con Zenga. I due, che appaiono inseparabili, non sarebbero ancora stati presentati ufficialmente in casa Zenga.

Walter Zenga e la fine del suo terzo matrimonio

L’allenatore, il cui soprannome è “Uomo Ragno”, viveva da tempo a Dubai con la moglie, sposata nel 2005 mentre allenava lo Steaua Bucarest. Dopo aver avuto vari periodi di crisi e aver provato a ricucire i rapporti l’anno scorso l’ex campione dell’Inter e della Nazionale ha annunciato il divorzio con un post social, poi rimosso. In questa occasione l’allenatore ha spiegato di non riconoscere più la moglie, e di voler prendere un’altra strada (dopo lo sfogo la relazione è comunque proseguita per qualche mese, prima di giungere al definitivo capolinea). I due hanno avuto due figli: la prima, Samira Valentina, oggi ha 12 anni. Il secondo, Walter Jr., ha 9 anni. Zenga, prima di legarsi a Raluca, aveva già tre figli nati dai suoi due precedenti matrimoni. Uno di essi, Andrea, fa il modello ed è noto al grande pubblico per aver partecipato alla quinta edizione del GF Vip.