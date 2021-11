Wanda Nara e Icardi, baci a Dubai

Dubai - Continua la telenovela con protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo le liti, il tradimento, le riconciliazioni e le separazioni, e addirittura una telefonata chiarificatrice tra la moglie Wanda e l'amante China Suarez, i due sembrano di nuovo uniti e dalla dorata vacanza a Dubai spediscono foto, video e messaggi.

La moglie-procuratrice dell'ex calciatore dell'Inter, attualmente in forza al Psg, ha infatti pubblicato un video su Instagram in cui in vestaglia viene abbracciata dal marito che le dà un bacio sul collo. In attesa delle nuove puntate, alimentate dalle indiscrezioni sulle liaison con China Suarez e la trans Guendalina Rodriguez, i due sembrano di nuovo in amore: "Da Dubai con tanto amore", la didascalia al filmato postato.