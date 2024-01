Willem Dafoe ricorda l’amicizia con Franco Battiato

Willem Dafoe è stato ospite di Franco Battiato a Scicli per diversi anni in vacanza.

In un racconto a cuore aperto sull’Italia e l’amicizia con Franco Battiato, Willem Dafoe ha incantato la platea e i telespettatori di Che tempo che fa. Nel programma condotto da Fabio Fazio, ora in onda sul Nove, il celebre attore ha raccontato di aver imparato la nostra lingua grazie ai brani del compianto cantautore, che lo avevano colpito per la loro bellezza e profondità. La musica tanto evocativa, pregna di immagini e significati, ha avuto un enorme impatto nel viaggio personale alla scoperta del Belpaese e della sua cultura.

La passione di Willem Dafoe per Franco Battiato lo ha spinto a visitare la nostra penisola a partire dagli anni Ottanta. Da allora, ha passato tanto tempo lungo lo Stivale, dove ha girato diversi film e stretto importanti legami insieme a diversi artisti. Tra questi, Battiato è stato uno dei più cari. “Un grande amico nostro”, ha detto Dafoe. “Era una persona meravigliosa, piena di talento e di intelligenza. Ci ha insegnato tanto”.